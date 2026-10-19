Arda Güler jeneriklik gol attı, Real Madrid farklı kazandı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in harika bir gole imza attığı maçta Real Madrid, LaLiga'da konuk ettiği Sevilla'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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İspanya LaLiga'nın dokuzuncu haftasında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki Real Madrid, Luis Garcia Plaza'nın çalıştırdığı Sevilla'yı ağırladı.

REAL'DEN FARKLI GALİBİYET

Bernabeu'daki mücadelede eflatun beyazlılar, Sevilla'yı 4-1'lik net bir skorla mağlup etti. Real'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Arda Güler, ikincisi penaltıdan olmak üzere 37 ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe ve 82. dakikada Yan Diomande kaydetti.

Real Madrid - Sevilla

ARDA SKOR KATKISINA DEVAM ETTİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve enfes bir golle galibiyette büyük pay sahibi olan Arda Güler, bu sezon 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

MADRİD SERİYE BAĞLADI

Bu skorla tüm kulvarlarda art arda üçüncü galibiyetini elde eden Real Madrid, LaLiga'da puanını 21'e çıkardı ve üçüncü sırada yer aldı. Sevilla ise 14 puanla 6. sırada kaldı.

LALIGA'DA EL CLASICO VAKTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Leipzig'i ağırlayacak olan Jose Mourinho'nun ekibi, LaLiga'nın bir sonraki haftasında ise El Clasico'da Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Sevilla ise Osasuna ile sahasında mücadele edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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