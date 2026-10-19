Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Arda Güler jeneriklik gol attı, Real Madrid farklı kazandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Arda Güler jeneriklik gol attı, Real Madrid farklı kazandı
Başlık ResmiArda Güler jeneriklik gol attı, Real Madrid farklı kazandı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in harika bir gole imza attığı maçta Real Madrid, LaLiga'da konuk ettiği Sevilla'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Kaydet
|

İspanya LaLiga'nın dokuzuncu haftasında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki Real Madrid, Luis Garcia Plaza'nın çalıştırdığı Sevilla'yı ağırladı.

REAL'DEN FARKLI GALİBİYET

Bernabeu'daki mücadelede eflatun beyazlılar, Sevilla'yı 4-1'lik net bir skorla mağlup etti. Real'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Arda Güler, ikincisi penaltıdan olmak üzere 37 ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe ve 82. dakikada Yan Diomande kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Ferdili Brighton, Beşiktaş
SPOR

Ferdili Brighton, Beşiktaş'ın rakibini darmadağın etti
Real Madrid - Sevilla
Başlık ResmiReal Madrid - Sevilla

ARDA SKOR KATKISINA DEVAM ETTİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve enfes bir golle galibiyette büyük pay sahibi olan Arda Güler, bu sezon 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

MADRİD SERİYE BAĞLADI

Bu skorla tüm kulvarlarda art arda üçüncü galibiyetini elde eden Real Madrid, LaLiga'da puanını 21'e çıkardı ve üçüncü sırada yer aldı. Sevilla ise 14 puanla 6. sırada kaldı.

LALIGA'DA EL CLASICO VAKTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Leipzig'i ağırlayacak olan Jose Mourinho'nun ekibi, LaLiga'nın bir sonraki haftasında ise El Clasico'da Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Sevilla ise Osasuna ile sahasında mücadele edecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.