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Ferdili Brighton, Beşiktaş'ın rakibini darmadağın etti

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Ferdili Brighton, Beşiktaş'ın rakibini darmadağın etti
Başlık ResmiFerdili Brighton, Beşiktaş'ın rakibini darmadağın etti

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçındaki rakibi Crystal Palace, Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 mağlup oldu.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in yedinci haftasında Brighton'a konuk oldu.

BRİGHTON GOL YAĞDIRDI

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brighton, Crystal Palace'ı 5-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Canvot (KK), 7. dakikada Gomez, 10. dakikada Ayari, 49. dakikada Kostoulas ve 84. dakikada Hinshelwood kaydetti.

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FERDİ 90 DAKİKADA OYNADI

Milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada 90 dakikada forma giyerek takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Bu skorla ligde beşinci galibiyetini elde eden Brighton, puanını 16'ya yükseltti. Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ, PALACE'I AĞIRLAYACAK

Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Crystal Palace'ı konuk edecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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