BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİM'e gelen ürünler
BİM aktüel 23 Ekim kataloğu, haftanın indirimli ürünlerini takip eden vatandaşların gündeminde. Cuma günü raflara çıkacak yeni ürünler arasında mutfak gereçleri, ev tekstili, giyim ve hobi ürünleri yer alırken fiyat listesi de merak ediliyor.
BİM'in 23 Ekim 2026 Cuma günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın katalogunda mutfak ürünlerinden tekstile, küçük ev gereçlerinden kişisel kullanıma yönelik ürünlere kadar farklı kategoriler bulunuyor. 23 Ekim kataloğunun ardından 25 Ekim Pazar ve 27 Ekim Salı günleri için hazırlanan yeni ürün listeleri de raflara gelecek.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 EKİM 2026
Favori Yumak 3'lü 129 TL
Trend Cake Yumak 200 g 129 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Mutfak Halısı 2'li 169 TL
Bambu Banyo Paspası 449 TL
Kurulama Bezi 2'li 65 TL
Masa Örtüsü 139 TL
Eşofman Altı Erkek 219 TL
Eşofman Altı Kadın 219 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Erkek 299 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 299 TL
Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın 599 TL
Pantolon Kadın 479 TL
Spor Çanta 579 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak 119 TL
Su İticili Kar Eldiveni 179 TL
Polar Eldiven 119 TL
Polar Bere 99 TL
Polarlı Bere 149 TL
Polar Balaklava 119 TL
Polar Boyunluklu Bere 99 TL
Balıkçı Çizme Erkek 429 TL
Havlu Bel Boxer Erkek 99 TL
Külotlu Çorap Kadın 89 TL
Soket Çorap Kadın 5'li 99 TL
Soket Çorap Erkek 5'li 85 TL
Tekli Çorap Çeşitleri 32 TL
Panduf Kız Erkek 259 TL
10'lu Dikiş İpi Seti 79 TL
Karnıyarık Tencere 26 cm 1.690 TL
Tava 32 cm 1.050 TL
Sahan 22 cm 999 TL
Düdüklü Tencere 6 L 5.400 TL
Renkli Bıçak Seti 499 TL
Meyve Sebze Bıçağı 2'li 89 TL
Bıçak Bileyici 299 TL
Gravürlü Cam Su Bardağı 250 ml 3'lü 159 TL
Gravürlü Ayaklı Cam Kase 120 ml 3'lü 129 TL
Porselen Kahve Fincan Takımı 80 ml 2'li 239 TL
Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik 900 ml 219 TL
Renkli Mottolu Kupa 345 cc 99 TL
Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 89 TL
Akasya Kesme Tahtası Sunumluk 179 TL
Desenli Saklama Kabı 3,6 L 89 TL
Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 249 TL
Desenli Tepsi 36 cm 119 TL
Pazar Arabası 599 TL
Desenli Bölmeli Dikiş Kutusu 4,5 L 139 TL
Bölmeli Organizer 45 TL
3 Çekmeceli Organizer Kutu 149 TL
Ponponlu Çocuk Taç 45 TL
Figürlü Toka Çeşitleri 59 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM 2026
11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı 3.190 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL
Fanlı Isıtıcı 749 TL
Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.250 TL
Dikey Isıtıcı 2.190 TL
Mini Quartz Isıtıcı 749 TL
55 İnç 4K QLED HDR Google TV 27.500 TL
65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 28.500 TL
32 İnç HD Google TV 7.900 TL
Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık 1.290 TL
Işıldak 30 Led 499 TL
Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL
Tüy Toplama Cihazı Şarjlı 249 TL
Hava Nemlendirici 499 TL
Alevli Şömine Lambası 399 TL
Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL
Baharat Öğütücü 399 TL
Ampul 12W 3'lü 99 TL
Kamp Termosu 1,5 L 1.790 TL
Kamp Termosu 2 L 1.990 TL
Dinozora Dönüşen Robot 219 TL
Şut ve Gol Oyunu 259 TL
Sök Tak Oyuncak Araba 179 TL
Oyuncak Metal Burunlu Tır 279 TL
Bileklik Yapım Setleri 109 TL
Oyuncak Org 699 TL
Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu 249 TL
Çek Bırak Metal Arabalar 99 TL
Tekli Oyun Hamuru 35 TL
Hikaye Kitapları 55 TL
Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 279 TL
Vintage Makas Seti 249 TL
Tuval 99 TL
Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti 279 TL
Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 459 TL
Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 249 TL
Şövale ve Tuval Seti 199 TL
Pul Şekilli Delgeç 249 TL
Hobi Pens Seti 449 TL
Ahşap Manken Adam 249 TL
Fırça Seti 249 TL
Koli Bandı 29 TL
Seramik Vazo Boyama Seti 599 TL
Seramik Vazo Boyama Seti 399 TL
Seramik Boyama Seti 349 TL
Köpük Hamur 39 TL
Damga Mühür Seti 279 TL
Renkli Desenli Bant Seti 109 TL
Sıcak Silikon Tabancası 349 TL
Hobi Olta Takımı 899 TL
Hobi ve Balıkçı Çantası 259 TL
Olta Sehpası 399 TL
Karbon Olta Kamışı 1.250 TL
Karbon Olta Kamışı 1.690 TL
Olta Misinası 179 TL
Monofilament Misina 139 TL
Olta Makarası 1.790 TL
Olta Makarası 1.890 TL
Işıldak 199 TL
Balıkçı Kancası 20'li 59 TL
Balıkçı Makası 69 TL
Kafa Lambası 129 TL
Balık Pulu Temizleyici 99 TL
Fosfor Çubuğu 10'lu 69 TL
Balık Kavrama Aparatı 89 TL
Yem Bağlama İpi 2'li 129 TL
Balıkçı Pensesi 219 TL
Organizer Kutu 149 TL
Balıkçı Çakısı 149 TL
Balıkçı Bıçağı 199 TL
Sahte Balık Kaşık 179 TL
Sahte Balık Çeşitleri 69 TL
Sahte Balık Klipsi 10'lu 69 TL
Fırdöndü 10'lu 69 TL
Döner Kanatlı Sahte Balık 99 TL
Sahte Balık 119 TL
Sahte Balık 139 TL
Sahte Balık 119 TL
Silikon Sahte Kurbağa 89 TL
Silikon Sahte Balık 2'li 149 TL
Sahte Balık 129 TL
Sahte Balık 109 TL
Klipsli Olta Zili 5'li 69 TL
Olta Ucu Işığı 89 TL
Silikon Sahte Balık 5'li 99 TL
Sahte Balık Kaşık Çeşitleri 159 TL
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 89 TL
Silikon Sahte Yem 10'lu 79 TL
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 89 TL
Zokalı Silikon Sahte Yem 5'li 79 TL
Silikon Sahte Karides 95 TL
Skirt Zoka 119 TL
Zoka 5'li 109 TL
Jig Head 3'lü 59 TL
Zoka 5'li 99 TL