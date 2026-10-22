BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİM'e gelen ürünler

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu, haftanın indirimli ürünlerini takip eden vatandaşların gündeminde. Cuma günü raflara çıkacak yeni ürünler arasında mutfak gereçleri, ev tekstili, giyim ve hobi ürünleri yer alırken fiyat listesi de merak ediliyor.

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BİM'in 23 Ekim 2026 Cuma günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın katalogunda mutfak ürünlerinden tekstile, küçük ev gereçlerinden kişisel kullanıma yönelik ürünlere kadar farklı kategoriler bulunuyor. 23 Ekim kataloğunun ardından 25 Ekim Pazar ve 27 Ekim Salı günleri için hazırlanan yeni ürün listeleri de raflara gelecek.

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 EKİM 2026

Favori Yumak 3'lü 129 TL

Trend Cake Yumak 200 g 129 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

Mutfak Halısı 2'li 169 TL

Bambu Banyo Paspası 449 TL

Kurulama Bezi 2'li 65 TL

Masa Örtüsü 139 TL

Eşofman Altı Erkek 219 TL

Eşofman Altı Kadın 219 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Erkek 299 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 299 TL

Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın 599 TL

Pantolon Kadın 479 TL

Spor Çanta 579 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak 119 TL

Su İticili Kar Eldiveni 179 TL

Polar Eldiven 119 TL

Polar Bere 99 TL

Polarlı Bere 149 TL

Polar Balaklava 119 TL

Polar Boyunluklu Bere 99 TL

Balıkçı Çizme Erkek 429 TL

Havlu Bel Boxer Erkek 99 TL

Külotlu Çorap Kadın 89 TL

Soket Çorap Kadın 5'li 99 TL

Soket Çorap Erkek 5'li 85 TL

Tekli Çorap Çeşitleri 32 TL

Panduf Kız Erkek 259 TL

10'lu Dikiş İpi Seti 79 TL

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

Karnıyarık Tencere 26 cm 1.690 TL

Tava 32 cm 1.050 TL

Sahan 22 cm 999 TL

Düdüklü Tencere 6 L 5.400 TL

Renkli Bıçak Seti 499 TL

Meyve Sebze Bıçağı 2'li 89 TL

Bıçak Bileyici 299 TL

Gravürlü Cam Su Bardağı 250 ml 3'lü 159 TL

Gravürlü Ayaklı Cam Kase 120 ml 3'lü 129 TL

Porselen Kahve Fincan Takımı 80 ml 2'li 239 TL

Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik 900 ml 219 TL

Renkli Mottolu Kupa 345 cc 99 TL

Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 89 TL

Akasya Kesme Tahtası Sunumluk 179 TL

Desenli Saklama Kabı 3,6 L 89 TL

Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 249 TL

Desenli Tepsi 36 cm 119 TL

Pazar Arabası 599 TL

Desenli Bölmeli Dikiş Kutusu 4,5 L 139 TL

Bölmeli Organizer 45 TL

3 Çekmeceli Organizer Kutu 149 TL

Ponponlu Çocuk Taç 45 TL

Figürlü Toka Çeşitleri 59 TL

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM 2026

11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı 3.190 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL

Fanlı Isıtıcı 749 TL

Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.250 TL

Dikey Isıtıcı 2.190 TL

Mini Quartz Isıtıcı 749 TL

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

55 İnç 4K QLED HDR Google TV 27.500 TL

65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 28.500 TL

32 İnç HD Google TV 7.900 TL

Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık 1.290 TL

Işıldak 30 Led 499 TL

Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL

Tüy Toplama Cihazı Şarjlı 249 TL

Hava Nemlendirici 499 TL

Alevli Şömine Lambası 399 TL

Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL

Baharat Öğütücü 399 TL

Ampul 12W 3'lü 99 TL

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

Kamp Termosu 1,5 L 1.790 TL

Kamp Termosu 2 L 1.990 TL

Dinozora Dönüşen Robot 219 TL

Şut ve Gol Oyunu 259 TL

Sök Tak Oyuncak Araba 179 TL

Oyuncak Metal Burunlu Tır 279 TL

Bileklik Yapım Setleri 109 TL

Oyuncak Org 699 TL

Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu 249 TL

Çek Bırak Metal Arabalar 99 TL

Tekli Oyun Hamuru 35 TL

Hikaye Kitapları 55 TL

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 279 TL

Vintage Makas Seti 249 TL

Tuval 99 TL

Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti 279 TL

Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 459 TL

Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 249 TL

Şövale ve Tuval Seti 199 TL

Pul Şekilli Delgeç 249 TL

Hobi Pens Seti 449 TL

Ahşap Manken Adam 249 TL

Fırça Seti 249 TL

Koli Bandı 29 TL

Seramik Vazo Boyama Seti 599 TL

Seramik Vazo Boyama Seti 399 TL

Seramik Boyama Seti 349 TL

Köpük Hamur 39 TL

Damga Mühür Seti 279 TL

Renkli Desenli Bant Seti 109 TL

Sıcak Silikon Tabancası 349 TL

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

Hobi Olta Takımı 899 TL

Hobi ve Balıkçı Çantası 259 TL

Olta Sehpası 399 TL

Karbon Olta Kamışı 1.250 TL

Karbon Olta Kamışı 1.690 TL

Olta Misinası 179 TL

Monofilament Misina 139 TL

Olta Makarası 1.790 TL

Olta Makarası 1.890 TL

Işıldak 199 TL

Balıkçı Kancası 20'li 59 TL

Balıkçı Makası 69 TL

Kafa Lambası 129 TL

Balık Pulu Temizleyici 99 TL

Fosfor Çubuğu 10'lu 69 TL

Balık Kavrama Aparatı 89 TL

Yem Bağlama İpi 2'li 129 TL

Balıkçı Pensesi 219 TL

Organizer Kutu 149 TL

Balıkçı Çakısı 149 TL

Balıkçı Bıçağı 199 TL

BİM aktüel 23 Ekim kataloğu satışa çıkıyor! İşte bu Cuma BİMe gelen ürünler

Sahte Balık Kaşık 179 TL

Sahte Balık Çeşitleri 69 TL

Sahte Balık Klipsi 10'lu 69 TL

Fırdöndü 10'lu 69 TL

Döner Kanatlı Sahte Balık 99 TL

Sahte Balık 119 TL

Sahte Balık 139 TL

Sahte Balık 119 TL

Silikon Sahte Kurbağa 89 TL

Silikon Sahte Balık 2'li 149 TL

Sahte Balık 129 TL

Sahte Balık 109 TL

Klipsli Olta Zili 5'li 69 TL

Olta Ucu Işığı 89 TL

Silikon Sahte Balık 5'li 99 TL

Sahte Balık Kaşık Çeşitleri 159 TL

Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 89 TL

Silikon Sahte Yem 10'lu 79 TL

Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu 89 TL

Zokalı Silikon Sahte Yem 5'li 79 TL

Silikon Sahte Karides 95 TL

Skirt Zoka 119 TL

Zoka 5'li 109 TL

Jig Head 3'lü 59 TL

Zoka 5'li 99 TL

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