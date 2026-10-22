TÜRKŞEKER sürekli işçi alımı nihai belge kontrol sonuçları ve kura işlemleri hakkında duyuru paylaştı. Kura ile ilgili ilanlardaki açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlendi. Açık iş sayısının dört katından az başvuru yapılan ilanlardaki adaylar ise kuraya tabi tutuldu. Peki, TÜRKŞEKER kura sonuçları açıklandı mı? TÜRKŞEKER isim listesi sorgulama ne zaman, nereden yapılabilecek?

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin (Türkşeker), 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yürüttüğü sürekli işçi alımında kura süreci tamamlandı. Belge kontrol ve itiraz sürecinin ardından gerçekleştirilen çekiliş sonrası gözler "isim listesine" çevrildi. Türkşeker’in sürekli işçi alımı kapsamında noter kurası 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Kurayı kaçıran adaylar, sonuç sorgulama ekranının açılmasını bekliyor. Kurumun açıkladığı takvime göre noter kurası sonuçları, 23 Ekim 2026 tarihinde turkseker.gov.tr adresinde yayımlanacak.

TÜRKŞEKER kura sonuçları açıklandı mı? (TÜRKŞEKER isim listesi sorgulama)

Türkşeker, işe alım sürecine ilişkin tüm duyuru ve değişikliklerin resmî internet sitesinden paylaşılacağını bildirdi. Duyuruların tebliğ niteliğinde olduğu, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı belirtildi.

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