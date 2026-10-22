İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim programı, Avrupa Yakası'nda planlı çalışma yapılacak ilçelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Şişli ve Kağıthane başta olmak üzere çok sayıda ilçede kesinti uygulanacak mahalleler ile elektriklerin geleceği saatler araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

BEDAŞ'ın 23 ve 24 Ekim 2026 tarihli kesinti programında Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Şişli, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Beşiktaş, Zeytinburnu, Esenler, Beyoğlu, Bayrampaşa, Bakırköy ve Çatalca için planlı kesinti uygulanacak. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24 EKİM (BEDAŞ)

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2388., 2388/2., 2389., 2391., 2392., 2393., 2395., 2417., 2418., 2419., 2420., 2424., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ŞEBEKE sk bölgelerinde 24/10/2026 09:00:00 - 24/10/2026 16:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, AMİRAL NECDET URAN, BAHAR 1, GÜLTER HANIM, KİRAZLI 1, RADYUM, RÖNTGEN, YONCA 3 sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, BARBAROS HAYRETTİN, DORUK, ENGİN, ERGENEKON, KAVAK, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ŞEBEKE sk bölgelerinde 24/10/2026 09:00:00 - 24/10/2026 16:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARANFİL, URAN sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk / ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2141., 2142., 2143., BARBAROS, KIŞLA, MATBAACILAR, VEYSEL KARANİ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 12:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2082., 2085., 2088., 2089., 2091., 2092., 2093., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2106., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 272. sk / TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 688., 689., 693., 694., 726., 730., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk bölgelerinde 23/10/2026 12:30:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1551., 1552., 1553., 1554., 1556., 1557., 1558., 1559., 1560., 1562., BAĞCILAR ASFALTI, MEVLANA, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 12:15:00 - 18:15:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1427., HALKALI sk / MAHMUTBEY mah 2629., HALKALI sk bölgelerinde 23/10/2026 12:15:00 - 23/10/2026 18:15:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-10-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., 1651., 1654., MASLAK, İNÖNÜ, ŞEHİT HAKAN TAŞAN, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / FATİH mah 1872., 1875. sk / GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2285., 2286., 2287., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2298., 2299., 2300., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2313., 2325., 2326., 2327., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., 2333., 2335., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2346., 2371., 2385., KARANFİL, KAZIM KARABEKİR, MASLAK, ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/10/2026 09:00:00 - 24/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, ALİ ŞABAN, AYDOĞDU 2, AYGÜL, AYNUR 1, CAMİ 3, DÜZOVA, GÜLTEPE, KAAN 2, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MERKEZ, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, SİPAHİ, ÇEŞME 1, İPEK 2, ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ sk bölgelerinde 23/10/2026 10:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-10-24 07:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NACİ KASIM, ŞAİR ORHAN VELİ sk bölgelerinde 24/10/2026 07:30:00 - 24/10/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-24 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ATA 2, FETİH 1., FETİH 5., KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 2., KAZIM KARABEKİR 4., MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 1., MAHMUTBEY 2., MAHMUTBEY 5., MAHMUTBEY 6., OKTAY 1, ONUR, UFUK, YEŞİLYURT, YÜCE, YİĞİT 1, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 24/10/2026 08:00:00 - 24/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-24 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 24/10/2026 09:00:00 - 24/10/2026 13:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAZİP, FAYDA, İMREN sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-10-24 16:00:00 - 19:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, FİKRİ, KARTOPU sk bölgelerinde 24/10/2026 16:00:00 - 24/10/2026 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -SEYİTNİZAM mah sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-10-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, AKSU OSMANİYE YOLU, AKSUN ÇIKMAZI, FAZIL KAYIKÇI, FİLDAMI, FİLDAMI ARALIĞI, FİLDAMI ÇIKMAZI, GENCER, PULLUK sk bölgelerinde 24/10/2026 09:00:00 - 24/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DUT, 1.DİKMEN, 2.BARIŞ sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 12:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 3.LALE, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk bölgelerinde 23/10/2026 11:00:00 - 23/10/2026 14:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk / ŞAHİNTEPE mah BAL, BAĞDA, BOZOK, DALAR, DİRHEM, HEKİM, KARTAL, KORULUK, KURBAN, LALELİ, MARTI, RANA, TURAN, TÜRKER, UĞUR MUMCU, YALÇIN, YUNUS, ÇANKAYA, ÇARDAK, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK, ŞİRİN sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

026-10-23 07:00:00 - 11:59:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI sk / YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, SÜLEYMANİYE, ULUS, VARDAR, YAHYA KEMAL, ÖTÜGEN, ÖZ, ŞAR sk bölgelerinde 23/10/2026 07:00:00 - 23/10/2026 11:59:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MANOLYA, 2.SÜMBÜL, 6.GÜL, OTAKÇILAR sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:30:00 - 09:31:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BAHÇEŞEHİR YANYOL sk bölgelerinde 23/10/2026 09:30:00 - 23/10/2026 09:31:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 13:30:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BAHÇEŞEHİR YANYOL sk bölgelerinde 23/10/2026 13:30:00 - 23/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AKGÖREN, CEVHER, DEMİRKENT, SEHERYILDIZI, TEPECİK YOLU sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / MEHTERÇEŞME mah 1936., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1951., 2068. sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-22 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2312., 2313., 2314., 2318., ATATÜRK, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 22/10/2026 10:00:00 - 22/10/2026 18:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKÇİÇEK, ERENLER, PİYALEPAŞA, YILDIRIM BEYAZIT, ŞENGÜL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BÜYÜKERENLER, BİRGÜL, D-100 KARAYOLU, DEHA, EGEMENİ, GÖÇEK, GÜRGEN 1, GÜVENÇ, OKYAY, SEMİRAL, SEYYAH, SONER, TÜRKOBA, UFUK 2, ULUS 2, YAYLILAR, ÜLKER 1, ÜVEYİK sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, AKHAN, BAĞCI, BERFİN, BERKAY, BOZKURT, DEVRAN, DİLER, EKİN, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZAKIN, ÖZALTAN, ŞEHİT SADIK BEZER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2141., 2142., 2143., BARBAROS, KIŞLA, MATBAACILAR, VEYSEL KARANİ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-10-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1110., ATIŞALANI sk / MENDERES mah 302., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., ATIŞALANI, NECİP FAZIL, ÖMER SEYFETTİN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/10/2026 09:00:00 - 24/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-24 09:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2082., 2085., 2088., 2089., 2091., 2092., 2093., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2106., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 24/10/2026 09:30:00 - 24/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, DÜZ, GÖL YOLU sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2388., 2388/2., 2389., 2391., 2392., 2393., 2395., 2417., 2418., 2419., 2420., 2424., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKÇİÇEK, ERENLER, PİYALEPAŞA, YILDIRIM BEYAZIT, ŞENGÜL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah GAZİLER, GÜNGÖR sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah KURTULUŞ, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, ŞAHİN sk / ESKİŞEHİR mah AKTAŞ, DEĞİRMEN, KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 24/10/2026 09:00:00 - 24/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 23-24 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi programı

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-23 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2388., 2388/2., 2389., 2391., 2392., 2393., 2395., 2417., 2418., 2419., 2420., 2424., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1184. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk / UĞUR MUMCU mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., G, H, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 23/10/2026 10:00:00 - 23/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2474., 2476., 2478., U sk / UĞUR MUMCU mah 2340. sk bölgelerinde 23/10/2026 10:00:00 - 23/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLGİLİ HABERLER HABERLER İstanbul su kesintisi 22 Ekim! İSKİ kesinti yaşanan ilçeleri duyurdu

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala