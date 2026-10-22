Gelinim Mutfakta final öncesi puan durumu! 22 Ekim'de kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 22 Ekim 2026 Perşembe günü puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Beyza ve Almeda, haftanın dördüncü gününde birincilik için mücadele ediyor. Cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde gelinler arasındaki puan farkları dikkat çekerken son bölümde yaşanan ceza puanı gelişmesi de sıralamayı etkiledi. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, 22 Ekim puan durumu nasıl? İşte günün sonuçlarına ilişkin gelişmeler ve final öncesi toplam puan tablosu...
Gelinim Mutfakta'da 22 Ekim Perşembe günü haftalık final öncesindeki son puan mücadelesi yaşanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışmasında dört gelin, çeyrek altını kazanmak ve cuma günü yapılacak final öncesinde avantaj elde etmek için mutfağa girdi. Haftanın ilk üç gününde Cemile iki kez, Almeda ise bir kez günün birincisi olurken toplam puan sıralamasındaki rekabet devam ediyor. İşte günün kazananı ve hafta finali öncesi son puan durumu
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 22 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde Cemile, Tuğba, Beyza ve Almeda, günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için yarışıyor. Haftanın dördüncü gününde gelinlerin hazırlayacağı yemek Telli Baba Tatlısı olarak belirlendi. Yarışmacılar, aynı tarifi hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. 22 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Almeda oldu.
Yarışmanın 21 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Cemile, 15 puan alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 22 Ekim puan durumu merak ediliyor. Cemile, Tuğba, Beyza ve Almeda, kayınvalidelerden yüksek puan alarak çeyrek altına ulaşmak için mücadele ediyor. İşte 22 Ekim puan durumu:
Almeda: 21
Cemile: 15
Beyza: 12
Tuğba: 11
Önceki günler puan durumu şöyleydi:
21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu
Cemile 15 puan
Tuğba 13 puan
Beyza 12 puan
Almeda 9 puan
20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu
Almeda 16 puan
Tuğba 15 puan
Beyza 14 puan
Cemile 10 puan
19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu
Cemile 17 puan
Tuğba 16 puan
Beyza 14 puan
Almeda 13 puan
22 Ekim öncesi toplam puan durumu
Tuğba 44 puan
Cemile 42 puan
Beyza 40 puan
Almeda 38 puan