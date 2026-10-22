Gelinim Mutfakta final öncesi puan durumu! 22 Ekim'de kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 22 Ekim 2026 Perşembe günü puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Beyza ve Almeda, haftanın dördüncü gününde birincilik için mücadele ediyor. Cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde gelinler arasındaki puan farkları dikkat çekerken son bölümde yaşanan ceza puanı gelişmesi de sıralamayı etkiledi. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, 22 Ekim puan durumu nasıl? İşte günün sonuçlarına ilişkin gelişmeler ve final öncesi toplam puan tablosu...

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Gelinim Mutfakta'da 22 Ekim Perşembe günü haftalık final öncesindeki son puan mücadelesi yaşanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışmasında dört gelin, çeyrek altını kazanmak ve cuma günü yapılacak final öncesinde avantaj elde etmek için mutfağa girdi. Haftanın ilk üç gününde Cemile iki kez, Almeda ise bir kez günün birincisi olurken toplam puan sıralamasındaki rekabet devam ediyor. İşte günün kazananı ve hafta finali öncesi son puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde Cemile, Tuğba, Beyza ve Almeda, günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için yarışıyor. Haftanın dördüncü gününde gelinlerin hazırlayacağı yemek Telli Baba Tatlısı olarak belirlendi. Yarışmacılar, aynı tarifi hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. 22 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Almeda oldu.

Yarışmanın 21 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde Cemile, 15 puan alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta final öncesi puan durumu! 22 Ekimde kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 22 Ekim puan durumu merak ediliyor. Cemile, Tuğba, Beyza ve Almeda, kayınvalidelerden yüksek puan alarak çeyrek altına ulaşmak için mücadele ediyor. İşte 22 Ekim puan durumu:

Almeda: 21

Cemile: 15

Beyza: 12

Tuğba: 11

Gelinim Mutfakta final öncesi puan durumu! 22 Ekimde kim birinci oldu?

Önceki günler puan durumu şöyleydi:

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

Cemile 15 puan

Tuğba 13 puan

Beyza 12 puan

Almeda 9 puan

20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

Almeda 16 puan

Tuğba 15 puan

Beyza 14 puan

Cemile 10 puan

19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

Cemile 17 puan

Tuğba 16 puan

Beyza 14 puan

Almeda 13 puan

22 Ekim öncesi toplam puan durumu

Tuğba 44 puan

Cemile 42 puan

Beyza 40 puan

Almeda 38 puan

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