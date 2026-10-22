Tokat'ın Pazar ilçesinde 1884 yılında dikilen ve 2010 yılında anıt ağaç olarak tescillenen çınar, ilçenin simgesi haline geldi. Adres tariflerinde de önemli bir yer tutan çınarın, geçmişte idamlar için kullanıldığı iddia ediliyor.

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Tokat’ın Pazar ilçesinde Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından 1884 yılında dikilen çınar ağacı, yıllar geçmesine rağmen ilk günkü gibi kıymetini koruyor.

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yöre halkı tarafından ‘kavlağan ağacı' olarak biliniyor.

Tokat'ta 142 yıllık çınar! Bir ilçenin simgesi oldu, idamlar için kullanılmış

İDAMLAR İÇİN KULLANILMIŞ

142 yıllık geçmişiyle ilçe merkezinde varlığını sürdüren çınar, ilçe sakinlerinin adres tariflerinde de önemli bir yer tutarken ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Halk arasında ağacın geçmişte idamlar için kullanıldığı rivayet ediliyor.

Tokat'ta 142 yıllık çınar! Bir ilçenin simgesi oldu, idamlar için kullanılmış

“150 YILLIK OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR”

Tarihi çınarın Pazar için önemli bir simge olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, şöyle konuştu:

Şu anda Tokat'ın Pazar ilçesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç, ben kendimi bildim bileli buradadır. Tahminen 150 yıllık olduğunu söylüyorlar. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla önceden burası mahkeme önü ve hapishane olarak da kullanılıyormuş. Yine büyüklerimden duyduğum kadarıyla bu ağaç darağacı olarak geçiyormuş. 2010 yılında da ağacımız anıt ağaç olarak tescillendi. Pazar ilçemizin simgesi oldu.

Tokat'ta 142 yıllık çınar! Bir ilçenin simgesi oldu, idamlar için kullanılmış

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tokat Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSITokat

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