Türk Tabipleri Birliği verilerine göre, kızamıkta vaka sayılarının 2026 yılının sonbaharı itibarıyla binleri aştığını belirten Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, uyardı. Kızamık’ın bulaştırıcılığı çok yüksek bir enfeksiyon olduğunu vurgulayan Dikmen “Aynı anda yüzlerce kişiye yayılabilen, odaya girip çıkmayla, yanında bulunmakla hemen bulaşabilen bir enfeksiyon. Çocukların 1 yaşında ve okul zamanında olmak üzere iki kere aşılanması gerekiyor. Bazı çocuklarda beynin devre dışı kalmasına bile neden oluyor” dedi.

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Bir dönem dünyadaki en ölümcül virüs salgınlarından biri olarak korku salan kızamık, son dönemde çocuklar arasında giderek arttı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uzman verilerine göre, 2026 yılının sonbaharı itibarıyla vaka sayıları binleri aştı.

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Aşı olmayan çocuklarda görülen hastalık nedeniyle bazı çocukların komplikasyon sonucunda beyin fonksiyonlarını kaybedebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, önemli noktalara dikkat çekerek uyardı.

Vaka sayıları binleri aştı! Öksürük, burun akıntısı, halsizlik, ilk belirtileri grip gibi…. Çocukların kâbusu sonbaharda geri döndü

“AŞININ REDDEDİLMESİ SIKINTILAR YOL AÇTI”

Kızamıkla birlikte çocuklarda geri dönülmez hasarların oluştuğunu ifade eden Dr. Dikmen şunları söyledi:

Kızamığın artması, aşılama durumunda sıkıntıların olduğunu göstermekte. Çünkü eskiden biz kızamıkta aşıları tam yaptık. Çok güzel kampanyalar yaptık ve bunun kökünün kazınabileceğini düşündük ama son zamanlarda aşı karşıtlıkları, özellikle aşı reddi dediğimiz durumlar, vatandaşların ‘Biz aşı yaptırmak istemiyoruz' diyerek aşıyı reddetmesi sıkıntılara yol açmakta.

Vaka sayıları binleri aştı! Öksürük, burun akıntısı, halsizlik, ilk belirtileri grip gibi…. Çocukların kâbusu sonbaharda geri döndü

“BULAŞTIRICILIĞI ÇOK YÜKSEK BİR ENFEKSİYON”

Dikmen, hastalığın basit bir döküntü olarak görülmemesi ve kalıcı hasarlara yol açabileceğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Dikmen “Kızamık tabii ki şu anda çok hızlı bulaşan bir enfeksiyon. Aynı anda yüzlerce kişiye yayılabilen, odaya girip çıkmayla, yanında bulunmakla hemen bulaşabilen, bulaştırıcılığı çok yüksek bir enfeksiyon. Bunun tabii ki normalde 1 yaşında ve okul zamanında olmak üzere iki kere aşılanması gerekiyor insanların ama aşı karşıtlıkları bizi bu duruma getirdi. Şu an için herkese aşı olmasını öneriyoruz.

Vaka sayıları binleri aştı! Öksürük, burun akıntısı, halsizlik, ilk belirtileri grip gibi…. Çocukların kâbusu sonbaharda geri döndü

“BEYİN DEVRE DIŞI KALIYOR”

“Kızamık sonrası beyin devre dışı kalabilir, kalıcı hasarlara neden olabilir" diyerek uyaran Dikmen şşyle devam etti:

Bu kızamık tek başına bulaşır, çabuk da geçebilen bir enfeksiyon ama tabii bunun komplikasyonları var. Bunun en korkulan komplikasyonu subakut sklerozan panensefalit (SSPE) dediğimiz tablo. Bu tabii ki çok mağduriyetlere yol açan, hastalığa yakalanıldığında oluşabilecek komplikasyonların en kötüsü. Bu, beynin işlevlerini kaybettiğini, beynin devre dışı kaldığını gösterebilen bir tablo. Çok dramatik bir tablo. Bundan en azından bunun için bile aşı olmamız lazım diye düşünüyorum. SSPE, kızamığın komplikasyonları arasında geçiyor. Beynin iltihaplanması gibi ensefalite neden oluyor.

Vaka sayıları binleri aştı! Öksürük, burun akıntısı, halsizlik, ilk belirtileri grip gibi…. Çocukların kâbusu sonbaharda geri döndü

“İKİ KERE AŞI OLMASI GEREKİYOR”

Dr. Dikmen, uyarılarını şöyle sonlandırdı:

Kızamık dediğiniz, kızamıklı birinin yanına bir anlık girmenizle bile bulaşmaya yetebilen bir tablo. Kızamığın kötü durumlarının da farkında olmak lazım. Çocukların kızamıktan korunmak için 1 yaşında, bir de ilkokula başladığı zamanda iki kere aşı olması gerekiyor. Aşılarımızla çocuklarımızı kontrol altına almamız lazım. Ondan sonra yapılabilecek çok fazla bir şey olmuyor. Kızamık, tamam geçirilebilir, döküntülü bir hastalıktır.

Vaka sayıları binleri aştı! Öksürük, burun akıntısı, halsizlik, ilk belirtileri grip gibi…. Çocukların kâbusu sonbaharda geri döndü

Hastalığın gelişim süreci ve döküntülerin yayılımı şu şekilde:

Aşama / Belirti Görülme Zamanı Açıklama / Belirtiler İlk Belirtiler Virüs alındıktan yaklaşık 10-14 gün sonra Yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve gözlerde kızarıklık (konjonktivit) görülür. Koplik Lekeleri Döküntüden 1-2 gün önce Ağız içinde, yanakların iç kısmında küçük beyaz lekeler belirir. Döküntünün Başlaması Ateşin yükselmesinden 2-4 gün sonra İlk olarak yüz ve saç çizgisinde kırmızı döküntüler başlar. Yayılım Döküntüler başladıktan yaklaşık 3 gün içinde Döküntüler kulak arkasından boyuna, gövdeye, kollara, bacaklara, eller ve ayaklara doğru aşağıya doğru yayılır.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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