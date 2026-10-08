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Sağlık

Dünyaya ne oluyor? Bir yanda kızamık diğer yanda veba

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Dünyaya ne oluyor? Bir yanda kızamık diğer yanda veba
Başlık ResmiDünyaya ne oluyor? Bir yanda kızamık diğer yanda veba

New York’ta kızamık vakaları arttı, acil durum ilan edildi. Rusya’daki veba şüphesi ve karantina dünyayı alarma geçirdi. Bulaşıcı hastalıklar ve salgın korkusu küresel tehdit hâline geldi.

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Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

ABD’de kızamık vakaları artıyor, New York’ta afet acil durumu ilan ediliyor. Rusya’da ise bir laboratuvar çalışanının şüpheli ölümü sonrası yaklaşık 200 kişi karantinaya alınıyor. Bir yanda yeniden gündeme gelen kızamık, diğer yanda tarihin en korkulan hastalıklarından veba… Dünya yeni bir virüs salgını dönemine mi giriyor?

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NEW YORK’TA ACİL AFET DURUMU

Dünyanın iki farklı noktasından gelen haberler, bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi yeniden gündeme taşıdı. ABD’nin New York eyaletinde 3 Ekim’e kadar 108 doğrulanmış kızamık vakası kaydedildi. Vakaların 101’inin New York kentinin dışındaki bölgelerde görülmesi üzerine Vali Kathy Hochul, eyalet genelinde “afet acil durumu” ilan etti. Yetkililer, vakaların önemli bölümünün aşılama oranlarının düşük olduğu kırsal topluluklarda ortaya çıktığına dikkati çekti.

ABD’DEN SEYAHAT UYARISI

Rusya, Sibirya’daki İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsünde çalışan Darya Shipilova’nın şüpheli ölümüyle ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Rus makamları, şehirde herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini ve hayatını kaybeden çalışanla temaslı kişilerin tespit edilerek test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi. Karantina altındaki kişilerin yaklaşık yüzde 60’ının taburcu edildiği aktarıldı.

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ABD'de kızamık vakaları kontrolden çıktı! Son 35 yılın en yüksek seviyesi: Yetkililer alarmda

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gelişmeleri yakından takip ederken, CDC, şu aşamada ABD açısından daha geniş çaplı bir tehdit olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Rusya’ya yönelik 4. Seviye Seyahat Uyarısı, yani ülkeye gitmeyin, oradaysanız ülkeyi terk edin uyarısını tekrarladı. Bilim adamları, bir sonraki büyük tehdidin, hâlihazırda insanları enfekte ettiği bilinen yaklaşık 25 virüs ailesinden birinden kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyor.

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