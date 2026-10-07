Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan bir kadının şüpheli ölümü sonrası başlayan "pnömonik veba" endişesi büyüyor. ABD vatandaşlarına Rusya'yı "derhal" terk etmeleri çağrısında bulunurken Washington, Moskova'dan resmi olarak bilgi istedi. Yaklaşık 200 kişi tıbbi gözlem altına alınırken Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sınır önlemlerini artırdı. Avrupa Birliği ise gelişmeleri acil gündem maddesiyle masaya yatırıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dünyanın gözü Sibirya'dan gelecek haberlere çevrildi. Veba üzerine çalışan bir laboratuvar görevlisinin gizemli ölümü sonrası başlayan pnömonik veba şüphesi ABD ve Avrupa'yı harekete geçirdi. Moskova üzerindeki şeffaflık baskısı artarken yaklaşık 200 kişi sıkı tıbbi gözlem altında tutuluyor.

İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan ve yerel basında Daria Shipilova olarak tanımlanan kadın, 2 Ekim'de henüz tam olarak aydınlatılamayan koşullarda hayatını kaybetmişti.

Dünya diken üstünde! Veba şüphesi büyürken ABD'den "derhal terk edin" çağrısı geldi

Rus makamları ölüm nedenini "etiyolojisi belirsiz zatürree" olarak açıklarken, kadının çalıştığı patojenlerden herhangi birine maruz kaldığını gösteren kanıt bulunmadığını ileri sürdü.

Ancak ölümün ardından hastanenin karantinaya alınması, yaklaşık 200 temaslının tıbbi gözlem altına alınması ve Moskova'nın paylaştığı bilgilerin sınırlı kalması ABD ve Avrupa'da gelişmelerin yakın takibe alınmasına yol açtı.

Dünya diken üstünde! Veba şüphesi büyürken ABD'den "derhal terk edin" çağrısı geldi

ABD'DEN RUSYA İÇİN "DERHAL TERK EDİN" ÇAĞRISI

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, İrkutsk'tan gelen şüpheli pnömonik veba haberlerinin ardından sağlık uyarısı yayımladı.

Uyarıda, "ABD Büyükelçiliği, İrkutsk bölgesinden gelen, bir kişinin ölümüne yol açan şüpheli pnömonik veba basını haberlerinin ve İrkutsk'taki hastanelerdeki ilgili karantina önlemleri ile kapanmaların farkındadır" ifadelerine yer verildi.

ABD vatandaşlarından yerel sağlık makamlarının tavsiyelerine uymaları istenirken Washington, Rusya için yürürlükte bulunan 4. seviye seyahat uyarısını da hatırlattı.

Açıklamada, "ABD hükümetinin Rusya'daki, özellikle Moskova dışındaki ABD vatandaşlarına yardım etme yeteneği sınırlıdır" denildi. ABD vatandaşlarına Rusya'yı "derhal" terk etmeleri çağrısı yapılırken, "Haksız tutuklanma riski ve güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya'ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına bir kez daha kesinlikle seyahat etmemeleri tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dünya diken üstünde! Veba şüphesi büyürken ABD'den "derhal terk edin" çağrısı geldi

CDC DEVREYE GİRDİ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.

CDC açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CDC, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir ölümle sonuçlanan şüpheli bir pnömonik veba vakasına ilişkin haberlerin farkındadır ve bunları yakından takip etmektedir. Ek bilgiler elde edildikçe gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD hükümeti genelinde çalışmalar yürütüyoruz.

Bildirilen vakanın koşulları henüz teyit edilmedi. Şu anda ABD'ye yönelik daha geniş bir tehdit olduğuna dair herhangi bir emare bulunmuyor. Pnömonik veba yakın temas sırasında solunum damlacıkları yoluyla insandan insana yayılabilir ancak özellikle erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebilir" açıklamasını yaptı.

WASHINGTON MOSKOVA'DAN HESAP İSTEDİ

The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, olayın ayrıntılarının açıklanması için Rusya üzerindeki diplomatik baskıyı artırdı.

ABD, Moskova'ya resmi olarak ek bilgi talebinde bulunurken Rusya'nın ölümle ilgili ayrıntıları paylaşmamasının uluslararası sağlık yükümlülükleriyle bağdaşmadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya tarafından sağlanan bilgilerin "hala oldukça sınırlı" olduğunu söyledi:

"Rusya'yı şeffaf olmaya ve dünyayla daha fazla bilgi paylaşmaya teşvik ediyoruz; böylece hepimiz buna göre ve uygun şekilde tepki verebiliriz. Belki de orada hiçbir şey yoktur. Belki de sandığımızdan daha büyüktür. Bilmiyoruz."

Rubio ayrıca gelişmelerin anbean takip edildiğini söyleyerek, "Bunu saat saat, çok yakından takip ediyoruz. Yalnızca ABD'de değil, uluslararası alanda da bunu izleyen birden fazla kurumumuz var" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Veba şüphesi sınırları alarma geçirdi! 4 ülkeden peş peşe karar

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

İrkutsk'taki şüpheli ölümün ardından gözler Washington-Moskova hattına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağı gündeme geldi. Rus haber ajansları yaklaşan görüşmeye yer verirken, görüşmenin konusuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Trump daha önce İrkutsk'taki gelişmelere ilişkin ABD'nin Rusya'ya yardım edebileceğini söylemişti.

RUSYA: İŞİYLE BAĞLANTILI MİKROORGANİZMA BULUNMADI

Rusya ise veba şüphesini doğrulamış değil.

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, Shipilova'nın cesedi üzerinde kapsamlı laboratuvar incelemeleri gerçekleştirildiğini ve "mesleki faaliyetleriyle bağlantılı hiçbir mikroorganizma" tespit edilmediğini açıkladı.

İrkutsk'taki laboratuvarı denetleyen Rospotrebnadzor da kadının ölümünü "bilinmeyen bir nedene bağlı zatürree" olarak tanımladı.

Kadının temaslıları tıbbi gözlem altına alınırken Rus yetkililer, temaslılardan bazılarında Kovid-19 ve soğuk algınlığı virüslerine ilişkin bulgular elde edildiğini duyurdu.

Dünya diken üstünde! Veba şüphesi büyürken ABDden derhal terk edin çağrısı geldi

YAKLAŞIK 200 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Moscow Times'ın aktardığı bilgilere göre Daria Shipilova'nın hayatını kaybettiği hastane karantinaya alındı ve kadınla temas kurduğu belirlenen yaklaşık 200 kişi sıkı tıbbi gözlem altına alındı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu kişilerde şu ana kadar veba belirtisi görülmediğini ve ilk testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Ancak DSÖ, Rus makamlarının kişileri tam olarak hangi patojenlere karşı test ettiğinin "belirsiz" olduğuna da işaret etti.

AB ACİL GÜNDEMLE TOPLANIYOR

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de İrkutsk'taki gelişmeler için harekete geçti.

Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Sibirya'daki muhtemel pnömonik veba vakasını 7 Ekim Çarşamba günü Brüksel'de Sağlık Güvenliği Komitesi toplantısında ele alacak.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise veba vakasının "henüz teyit edilmediğini" iletti.

ECDC açıklamasında, "Şu anda sahip olduğumuz sınırlı bilgiye dayanarak, ikincil vakalardan veya insandan insana kalıcı bulaşmadan haberdar değiliz" denildi.

Dünya diken üstünde! Veba şüphesi büyürken ABD'den "derhal terk edin" çağrısı geldi

ÜÇ ÜLKE SINIRLARDA ÖNLEM ALDI

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, muhtemel bir bulaşıcı hastalığın sınır ötesine taşınmasını önlemek amacıyla sınırlarında sağlık güvenliği tedbirlerini artırdı.

Çin de gelişmeleri takip ederken Pekin, Rusya ile veba dahil bulaşıcı hastalıklarla mücadele alanındaki iş birliğinin devam ettiğini kaydetti.

DSÖ RİSK SEVİYESİNİ AÇIKLADI

DSÖ'nün mevcut değerlendirmesine göre İrkutsk bölgesindeki risk "orta-düşük", Rusya dışına ve Avrupa bölgesine yayılma riski ise "çok düşük" seviyede.

ABD'li ve Avrupalı sağlık kuruluşları da şu ana kadar daha geniş çaplı veya sürekli insandan insana bulaşmaya ilişkin kanıt bulunmadığının altını çiziyor.

PNÖMONİK VEBA NEDİR?

Pnömonik veba, Yersinia pestis bakterisinin akciğerleri enfekte etmesiyle ortaya çıkan vebanın en ağır formlarından biri olarak biliniyor. Hastalık yakın temas sırasında solunum damlacıkları yoluyla insandan insana bulaşabiliyor.

Tdavi edilmediğinde ölüm oranı yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişebiliyor. Buna karşın erken teşhis ve uygun antibiyotik tedavisi hastalığın tedavisinde etkili olabiliyor.

İrkutsk'taki veba karşıtı araştırma enstitüsü 1934 yılında kuruldu. Merkez, vebanın yanı sıra kolera, şarbon ve brusella gibi ciddi bulaşıcı hastalıkların izlenmesi ve araştırılması üzerine çalışmalar yürütüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala