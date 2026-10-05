Veba şüphesi sonrası peş peşe karar! 4 ülke sınırları sıkılaştırdı

Rusya'daki şüpheli veba vakasının ardından komşu ülkelerde önlemler artırıldı. Özbekistan yüksek riskli enfeksiyonların ülkeye girişini önlemek için tedbir aldı, Moğolistan ise Rusya sınırındaki bölgelerinde alarm seviyesini yükseltti. Rusya'da yaklaşık 200 kişi gözetim altında tutulurken, 60'tan fazla laboratuvar çalışanının da enstitüde izolasyonda olduğu duyuruldu.

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki anti-veba araştırma enstitüsünde çalışan 28 yaşındaki Daria Shipilova'nın gizemli ölümünün ardından başlayan veba şüphesi büyüyor.

ABD'nin gelişmeleri takibe aldığını açıklamasının ardından Rusya'ya komşu ülkeler de harekete geçti.

KOMŞU ÜLKELER PEŞ PEŞE HAREKETE GEÇTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırgızistan, Rusya'dan ülkeye giriş yapan kişiler, araçlar ve yükler üzerindeki sağlık kontrollerini sıkılaştırdı.

Özbekistan da "yüksek tehlikeli enfeksiyonların ülkeye girişini ve yayılmasını önlemek" amacıyla ek tedbirler aldı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, İrkutsk'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Rusya sınırındaki geçiş noktalarında sağlık kontrollerinin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Moğolistan'da ise Rusya sınırındaki bölgelerde alarm seviyesi yükseltildi.

60'TAN FAZLA ÇALIŞAN ENSTİTÜDE TUTULUYOR İDDİASI

Diğer yandan Shipilova'nın çalıştığı İrkutsk Anti-Veba Enstitüsünde 60'tan fazla kişinin tedbir amacıyla izolasyon altında tutulduğu öne sürüldü.

Çalışanların testlerinde şu ana kadar veba tespit edilmediği, ancak günlerdir enstitüden ayrılmalarına izin verilmediği iddia edildi.

İrkutsk ve çevresindeki bazı hastanelerde de karantina tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Hasta ve personelin dışarı çıkmasına, yakınlarının ise hastanelere girişine izin verilmediği aktarıldı.

EN AZ 5 HASTANEDE KISITLAMA İDDİASI

İngiliz basınına göre alınan önlemler bölgede en az beş hastaneyi etkiledi. Bazı halka açık etkinlikler iptal edildi, üniversitelerde dersler aksadı.

Bir çocuk hastanesi ile en az bir doğum hastanesinde üç haftalık karantina tedbirleri uygulanmaya başladı. Şelehov'daki İrkutsk Alüminyum Fabrikasında ise çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

RUSYA: VEBA TESPİT EDİLMEDİ

Rus makamları ise bölgede veba salgını yaşandığı iddialarını reddetmeye devam ediyor.

Rusya'nın tüketici sağlığı kurumu Rospotrebnadzor, Shipilova'nın ölümünden önce "nedeni bilinmeyen zatürree" teşhisi aldığını ve yapılan testlerde genç teknisyenin mesleki faaliyetleriyle bağlantılı bir patojene rastlanmadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca laboratuvarda bir kaza meydana geldiği iddialarını da reddetti.

"ÖZELLİKLE TEHLİKELİ ENFEKSİYON" İÇİN MOSKOVA'DAN GİTTİ

İngiliz basını, "Rusya'nın en önemli sağlık yetkilisi Anna Popova "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon" şüphesi üzerine Moskova'dan İrkutsk'a giderek çalışmaları bizzat koordine ediyor." yorumunda bulundu.

İrkutsk'a komşu Buryatya Cumhuriyeti'nin lideri Aleksey Tsydenov da ilk açıklamasında Shipilova'dan "vebadan ölen kadın" diye söz etmiş, daha sonra ifadesini "vebadan ölmüş olabilir" şeklinde değiştirmişti.

200 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Shipilova ile temas ettiği belirlenen yaklaşık 200 kişinin tıbbi gözetimi sürüyor. Yetkililere göre şu ana kadar bu kişilerde veba tespit edilmedi.

28 yaşındaki teknisyen, 29 Eylül'de ağır zatürree belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Shipilova, 2 Ekim sabaha karşı hayatını kaybetti.

Rus medya kuruluşları ve Telegram kanalları, Shipilova'nın 25 Eylül'de laboratuvarda Yersinia pestis bakterisi bulunan bir tüpü kırdığını ileri sürdü. Rus makamları ise böyle bir laboratuvar kazasının yaşandığı iddiasını reddetti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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