200 kişi karantinadaydı! Komşudaki veba şüphesi dünyayı alarma geçirdi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki anti-veba laboratuvarında çalışan 28 yaşındaki teknisyenin gizemli ölümü sonrası alarm büyüyor. Yaklaşık 200 kişi gözetim altına alınırken ABD yönetimi şüpheli pnömonik veba vakasını yakından izlediğini ve gelişmelere ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir anti-veba araştırma enstitüsünde çalışan 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeninin ölümünün ardından başlayan veba şüphesi uluslararası boyut kazandı.

LABORATUVARDAKİ ÖLÜM VEBA ŞÜPHESİNİ BAŞLATTI

Rus basınında yer alan haberlere göre olayın merkezinde, İrkutsk'taki anti-veba araştırma enstitüsünde görev yapan 28 yaşındaki Daria Shipilova bulunuyor.

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Yerel kaynaklar, Shipilova'nın 25 Eylül'de laboratuvarda çalışırken pnömonik veba etkeni bulunduğu ileri sürülen bir tüpü düşürerek kırdığını öne sürdü. Genç teknisyenin dört gün sonra ağır zatürree belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı ve 1-2 Ekim gecesi hayatını kaybettiği duyuruldu.

RUSYA "NEDENİ BİLİNMEYEN ZATÜRREE" DEDİ

Rusya'nın tüketici sağlığı kurumu Rospotrebnadzor, hayatını kaybeden çalışana "etiyolojisi bilinmeyen zatürree" teşhisi konulduğunu açıkladı.

Kurum, hastadan alınan örnekler üzerinde testlerin genişletildiğini ancak çalışanın mesleki faaliyetleriyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığını bildirdi. Buna karşılık Buryatya Bölgesi Başkanı Alexei Tsydenov, 3 Ekim'deki açıklamasında komşu İrkutsk bölgesinde bir kadının "muhtemelen vebadan öldüğünü" söylemişti.

200 KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Ölümün ardından bölgede tedbirler artırıldı. Yerel haberlere göre bazı sağlık kuruluşlarında karantina önlemleri uygulanırken Shipilova ile temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişi tıbbi gözlem altına alındı.

İrkutsk Valisi İgor Kobzev, gözetim altındaki kişilerde hastalık belirtisi görülmediğini ve yapılan testlerin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Rus sağlık makamları da bölgedeki epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu savundu.

ABD DEVREYE GİRDİ

Vakaya ilişkin gelişmeler Washington'ın da gündemine girdi. ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rusya'nın İrkutsk Oblastı'nda şüpheli pnömonik veba vakasıyla ilgili ölüm raporlarından haberdarız. CDC ve diğer kurumlar arası ortaklarımızla birlikte durumu yakından izliyoruz."

Yetkili, vakaya ilişkin birçok ayrıntının henüz doğrulanmadığını söyleyerek Rus makamlarına "doğru bilgileri hızlı ve açık şekilde paylaşma" çağrısında bulundu.

Axios'a konuşan bir Trump yönetimi yetkilisi ise Beyaz Saray'ın gelişmelerden haberdar olduğunu belirterek yönetimin "durumu izlediğini ve seçenekleri değerlendirdiğini" aktardı.

PNÖMONİK VEBA NEDİR?

Pnömonik veba, Yersinia pestis bakterisinin akciğerleri etkilemesi sonucu ortaya çıkan vebanın en ağır formlarından biri olarak biliniyor. Hastalık erken dönemde tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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