Asırlık kabus geri döndü! 200 kişi karantinada, laboratuvarda tüp kırılınca olanlar oldu

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk'ta veba alarmı verildi. Veba üzerine araştırmalar yapan bir enstitüde görevli 28 yaşındaki laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 200 kişi tıbbi gözetim altına alındı. Rus basını, genç çalışanın laboratuvarda canlı bakteri içeren bir tüpü kazara kırmış olabileceğini yazdı.

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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk, veba alarmıyla karşı karşıya. Veba üzerine araştırmaların yürütüldüğü enstitüde görevli genç laboratuvar çalışanının hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 200 kişi gözetim altına alındı, hastanede karantina tedbirleri devreye sokuldu.

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LABORATUVARDA TÜP KIRILDI

Rus basınındaki bilgilere göre genç kadın, hastalanmadan önce laboratuvarda canlı bakteri bulunan bir tüpü kırdı.

Lyudi Baikala, olayın 25 Eylül'de yaşandığını ve tüpte veba etkeninin bulunduğunu yazdı. Kadının sağlık personeline de numune toplarken canlı bakteri içeren tüpü kazara kırdığını anlattığı aktarıldı.

Tüpün kırılması ile enfeksiyon arasındaki bağlantı ise Rus makamları tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Şiddetli zatürree belirtileri gösteren 28 yaşındaki çalışan, İrkutsk yakınlarındaki Şelekhov'da hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşmasının ardından solunum cihazına bağlanan genç kadın perşembe günü hayatını kaybetti.

197 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Ölümün ardından sağlık ekipleri çalışanla temas eden kişileri belirledi. En az 197 kişi tıbbi gözetim altına alındı. Bunların 100'den fazlası hastanede gözlem altında tutuluyor.

Şelekhov Bölge Hastanesinin bazı bölümlerinde hasta kabulü ve taburcu işlemleri durduruldu. Hastanede karantina tedbirleri uygulanırken İrkutsk'ta planlanan bazı halka açık etkinlikler de iptal edildi.

İLK TESTLER NEGATİF

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, temaslı kişilerde şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi görülmediğini açıkladı:

"Tespit edilen tüm temaslı kişiler tıbbi gözetim altına alındı. Bugün itibarıyla temaslılarda herhangi bir hastalık belirtisi görülmüyor ve laboratuvar testlerinin sonuçları negatif."

ÖLÜMÜN ARDINDAN SORUŞTURMA

Olayın ardından ölümle sonuçlanan muhtemel sağlık güvenliği ihlallerine ilişkin ceza soruşturması başlatıldı. Sağlık ekipleri de enfeksiyonun kaynağını belirlemek ve muhtemel yayılımı engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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