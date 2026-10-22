Bursa'da pişkince dükkana girdi! Dalgın esnafın rafındaki sıfır telefonu böyle çaldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir cep telefonu satış mağazasına giren şüpheli, iş yeri sahibinin başka bir işle ilgilenmesini fırsat bilerek rafta duran sıfır telefonu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin elini kolunu sallayarak girdiği dükkandan cihazı alıp kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Durumu sonradan fark eden esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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