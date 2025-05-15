Ali Özgentürk kimdir? Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk 80 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Ali Özgentürk, 80 yaşında hayata veda etti. Vefat haberi sadece sinema dünyasında değil, sanatseverler arasında da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kariyeri boyunca pek çok kült filme imza atan, senaryolarıyla hafızalara kazınan Özgentürk’ün kaybı sonrası taziye mesajları da gecikmedi.

ALİ ÖZGENTÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasının unutulmaz yönetmen ve senaristlerinden Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasına onlarca değerli eser kazandıran usta sanatçının vefat haberi, sevenlerini ve sinema camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Özgentürk’ün ölüm haberini kamuoyuna, kendisi gibi sanat camiasında tanınan kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

Sinemaya ve sanat dünyasına yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Ali Özgentürk, ardında kültleşmiş filmler, sayısız ödül ve unutulmaz senaryolar bırakarak hayata veda etti.

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ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

4 Kasım 1945 tarihinde Adana’da doğan Ali Habib Özgentürk, Arap Alevi kökenli bir ailenin çocuğuydu. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji okuyarak devam etti. Sinemaya olan ilgisi, üniversite yıllarında giderek arttı ve 1970’lerin ortalarında kamera asistanı olarak sektöre adım attı.

Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi önemli yönetmenlerin asistanlığını yaptı. Deneyimleri sinema dilini geliştirmesinde ve kendi projelerini ortaya koymasında etkili oldu.

1979 yılında yönettiği ilk uzun metrajlı filmi “Hazal”, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyük ilgi gördü. Başrollerini Türkan Şoray ve Talat Bulut’un paylaştığı film, birçok prestijli festivalden ödülle döndü.

Hazal filmi ile birlikte yönetmenlik kariyerinde sağlam bir çıkış yakalayan Özgentürk, ilerleyen yıllarda “At”, “Bekçi”, “Su Da Yanar”, “Çıplak”, “Mektup”, “Yengeç Oyunu” ve “Balalayka” gibi önemli filmleriyle sinema tarihine damgasını vurdu.

ALİ ÖZGENTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Ali Özgentürk’ün ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 80 yaşındaki usta yönetmenin bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ve bu süreçte tedavi gördüğü biliniyordu.

Özgentürk’ün kardeşi Nebil Özgentürk tarafından duyurulan ölüm haberi, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.