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Koreli Ayla'dan acı haber! Hayatını kaybettiği duyuruldu! Ölüm sebebi de belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Koreli Ayla&#039;dan acı haber! Hayatını kaybettiği duyuruldu! Ölüm sebebi de belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja hayatını kaybetti. Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. Demans hastalığı ortaya çıkan Kim'in, yeniden zatürreye yakalandığı belirtildi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

Koreli Ayla'dan acı haber! Hayatını kaybetti - 1. Resim

Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Koreli Ayla'dan acı haber! Hayatını kaybetti - 2. Resim

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

Koreli Ayla'dan acı haber! Hayatını kaybetti - 3. Resim

Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja Kim'i ile 2018 yılında bir araya gelmişti.

Koreli Ayla'dan acı haber! Hayatını kaybetti - 4. Resim

AYLA FİLMİNİN KONUSU NEYDİ?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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