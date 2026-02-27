İhlas Haber Ajansı
Meriç Nehri taştı! Tarladan balık çıktı: Çiftçiler şaşkın
Yaşanan aşırı yağışların ardından Meriç Nehri taşmış, tarım arazileri sular altında kalmıştı. Suların çekilmesinin ardından vatandaşlar tarlada sazan balıkları yakalarken, çiftçiler durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç görüntüler oluştu. Taşkın sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte bazı tarım arazilerinde sazan balıklarının kaldığı görüldü.
Nehir yatağına yakın tarlalarda biriken suyun içinde çok sayıda sazan balığı olduğu görülürken, vatandaşlar balıkları kendi imkanlarıyla toplamaya başladı.
ÇİFTÇİLER ŞAŞKIN
Bölgedeki bazı çiftçiler, yaşanan duruma şaşırdıklarını söyledi. Taşkın sonrası tarlada balık tutan vatandaşlar, su seviyesinin iyice düşmesinin ardından daha çok balık çıkacağını düşünüyor.
