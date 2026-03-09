Mücteba Hamaney'in ilk sınavı! Tahran’da patlama sesleri duyuldu
İran'ın 3 dalga halinde saldırdığı İsrail'den misilleme geldi. Başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.
Mücteba Hamaney’in ülkenin yeni lideri olarak göreve başlamasının ardından, İran İsrail’e art arda misilleme saldırıları düzenledi.
Bu gelişmelerin ardından başkent Tahran’da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.
SALDIRILARIN GEÇMİŞİ
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.