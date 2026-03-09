MSB'den yapılan açıklamada bölgedeki son gelişmelere değinilerek "KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadeleri kullanılmıştı. Bugün de "6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması, İran'ın da bölgedeki ABD üssü bulunan bazı ülkeleri vurmasıyla bölgeyi ateş çemberine çevirdi.

Gelişmeler yakından takip edilirken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir." açıklaması yapılmıştı.

6 F-16 UÇAĞI KONUŞLANDIRILDI

Bugün harekete geçildi ve MSB'den yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada "KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

