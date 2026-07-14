G.Saray, 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu’yu Burnley’den aldı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar gelişim potansiyeli yüksek Fransız genç millî oyuncuyu 22,5 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Transferin sessiz kulübü Galatasaray, ilk bombasını patlattı. Sarı kırmızılılar, uzun süredir görüştüğü Lesley Ugochukwu için İngiliz ekibi Burnley ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki genç Fransız millî oyuncu fizik gücü yüksek, top kazanma becerisi ve savunma disipliniyle öne çıkıyor. 1,90 metrelik boyuna rağmen hareketli bir savaşçı bir profil çizen Ugochukwu, TFF’nin esnetmeyi düşünmediği 10+4 yabancı oyuncu kuralına da uygun. Oyuncunun gelişme potansiyelini göz önüne alan sarı kırmızılılar Ugochukwu’yu 22,5 milyon avro satın alma opsiyonuyla ilk olarak kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç yıldızla 1+4 yıllık sözleşme imzalanacak.



Lesley Ugochukwu

CHELSEA SERVET ÖDEDİ

Burnley’in geçen sezon 28,7 milyon avroya Chelsea’dan transfer ettiği Lesley Ugochukwu, futbola 2012 yılında Fransız kulübü Rennes’de başladı. Genç yıldız Rennes’deki performansıyla göze batınca 2023 yazında 27 milyon avroya Chelsea’ye transfer oldu. Daha fazla süre alması amacıyla 2024-25 sezonunda Southampton’a kiralanan Fransız orta saha, Premier Lig’de 26 maçta görev yaptı ve bir gol kaydetti. Burnley’nin Championship’e düşmesiyle elindeki yıldızları satma isteği Galatasaray’ı harekete geçirdi ve genç yıldız potansiyeli de göz önüne alınarak beş yıllığına kadroya katıldı.

ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Lesley Ugochukwu alt yaş kategorilerinde Fransa formasıyla 30’un üzerinden millî maça çıktı. Savunma yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olan Lesley Ugochukwu, özellikle fiziksel mücadelelerdeki etkisiyle tanınıyor. Özel uçakla İstanbul’a getirilen Nijerya kökenli Fransız oyuncu, sarı kırmızılı taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı.

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