Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre bugün İstanbul dahil 12 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da aralıklı sağanağın sabah ve öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin edilirken, sıcaklığın ise 28 derece olacağı belirtildi. Sağanak yağış beklenen 12 il hangisi? İşte son rapor…

Balkanlar’dan gelen serin hava İstanbul’da yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son raporunu yayınladı. Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösterecek mi? İşte Meteoroloji’nin bugünkü uyarıları…

Harita kırmızıya döndü! Hem sabah hem öğlen etkisini gösterecek! İstanbul dahil 12 ilde sağanak yolda

SAĞANAK GERİ DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Harita kırmızıya döndü! Hem sabah hem öğlen etkisini gösterecek! İstanbul dahil 12 ilde sağanak yolda

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Harita kırmızıya döndü! Hem sabah hem öğlen etkisini gösterecek! İstanbul dahil 12 ilde sağanak yolda

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Harita kırmızıya döndü! Hem sabah hem öğlen etkisini gösterecek! İstanbul dahil 12 ilde sağanak yolda

İSTANBUL’DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Öte yandan AKOM’un bugün için sağanak uyarısı yaptığı İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul’da sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Harita kırmızıya döndü! Hem sabah hem öğlen etkisini gösterecek! İstanbul dahil 12 ilde sağanak yolda

UYARI YAPILAN 12 İL HANGİLERİ?

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre sağanak yağış uyarısı yapılan iller şöyle;

Şehirler Bursa İstanbul Kırklareli Çankırı Bolu Düzce Kastamonu Zonguldak Amasya Rize Samsun Trabzon

Harita kırmızıya döndü! Hem sabah hem öğlen etkisini gösterecek! İstanbul dahil 12 ilde sağanak yolda

İZMİR 34, ANKARA 30 DERECE

Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;

Şehir Sıcaklık (°C) Bursa 28 Çanakkale 32 İstanbul 28 Kırklareli 29 Denizli 34 İzmir 34 Manisa 33 Muğla 35 Adana 35 Antalya 35 Burdur 33 Hatay 31 Ankara 30 Çankırı 29 Eskişehir 26

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