Harita kırmızıya döndü! Hem sabah hem öğlen etkisini gösterecek! İstanbul dahil 12 ilde sağanak yolda
Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre bugün İstanbul dahil 12 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da aralıklı sağanağın sabah ve öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin edilirken, sıcaklığın ise 28 derece olacağı belirtildi. Sağanak yağış beklenen 12 il hangisi? İşte son rapor…
- Ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olması ve bu bölgelerde sağanak yağış geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.
- Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
- Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
- İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak; sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
- Meteoroloji, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Çankırı, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon illeri için sağanak yağış uyarısı yaptı.
Balkanlar’dan gelen serin hava İstanbul’da yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son raporunu yayınladı. Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösterecek mi? İşte Meteoroloji’nin bugünkü uyarıları…
SAĞANAK GERİ DÖNDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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İSTANBUL’DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT
Öte yandan AKOM’un bugün için sağanak uyarısı yaptığı İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul’da sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
UYARI YAPILAN 12 İL HANGİLERİ?
Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre sağanak yağış uyarısı yapılan iller şöyle;
|Şehirler
|Bursa
|İstanbul
|Kırklareli
|Çankırı
|Bolu
|Düzce
|Kastamonu
|Zonguldak
|Amasya
|Rize
|Samsun
|Trabzon
İZMİR 34, ANKARA 30 DERECE
Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Bursa
|28
|Çanakkale
|32
|İstanbul
|28
|Kırklareli
|29
|Denizli
|34
|İzmir
|34
|Manisa
|33
|Muğla
|35
|Adana
|35
|Antalya
|35
|Burdur
|33
|Hatay
|31
|Ankara
|30
|Çankırı
|29
|Eskişehir
|26