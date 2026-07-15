Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 1 trilyon liralık imalat sanayii yatırım paketinin reel sektör için can suyu olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek bankalara “elinizi taşın altına koyun” çağrısı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’nda ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Küresel ticarette korumacılığın arttığını ve sanayinin korunmasının milli bir mesele olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 1 trilyon liralık yeni imalat sanayii yatırım paketinin reel sektör için can suyu olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

Hisarcıklıoğlu, bu paketin devletin reel sektörün sesini duyduğunun en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Enflasyonla mücadeleyi desteklediklerini ancak iş dünyasının en büyük probleminin finansmana erişim olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yüksek faiz ve ek masraflar sebebiyle özellikle KOBİ’lerin zor durumda olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasından faiz indirimi beklediklerini ifade ederek, bankalara da politika faizi ile kredi faizleri arasındaki 20 puanlık makası daraltmaları ve Nefes Kredisi’ni kalıcı bir finansman kanalı hâline getirmeleri çağrısında bulundu.

Toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil “Halkbank’ın üzerinde ABD’deki hukuki sürecin getirdiği bir yük vardı. O yükten kurtulmuş olmamız dolayısıyla bundan sonra yurt dışı kaynak imkânlarımız da artacak ve o kaynakları da değerli iş insanlarımızın hizmetine sunacağız” dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise “Genel enflasyon eğiliminin aşağı yönlü olması ve özellikle de yakın coğrafyada bu mevcut savaşın ve konjonktürel gelişmelerin daha negatif bir duruma evrilmemesi kaydıyla bizim önümüz açıktır” ifadelerini kullandı.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise “Geçmişte pandemi döneminde olsun, ekonomik kriz dönemlerinde olsun, deprem döneminde olsun kamu bankaları nasıl elini, gövdesini taşın altına soktuysa, inanın ve bize güvenin, bundan sonra da aynı hassasiyeti ve aynı kararlılığı göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Erdal Bahçıvan da açıklanan sanayi destek paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmesinde “Bu karar; yalnızca bir finansman desteği değil, Türkiye’nin üretim gücüne, yatırım iradesine, istihdamına ve ihracat kapasitesine verilen güçlü bir sahiplenme mesajıdır. Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

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