Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylayan yasa tasarısını kabul ederek iki ülke arasındaki gümrük engellerini kaldıran ve karşılıklı ticaret hacmini artırmayı hedefleyen ekonomik ortaklık sürecinde tarihi bir dönüm noktasını geride bıraktı. Anlaşma, Pan-Avrupa-Akdeniz sözleşmesi hükümleri sayesinde Türk hammaddeleriyle üretilen mallara Avrupa Birliği pazarında kesintisiz gümrük muafiyeti sağlayacak.

Ukrayna Parlamentosu Şubat 2022'de Kiev'de imzalanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) resmen onayladı. Salı günü gerçekleştirilen oylamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesini öngören yasa tasarısı 236 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ise söz konusu anlaşmayı Ağustos 2024 başında onaylamıştı.

İki ülkenin de parlamento onaylarını tamamlamasıyla birlikte stratejik ortaklıkta tarihi bir eşik aşılmış oldu.

Anlaşmanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Ukrayna’da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Sıbiha, anlaşmanın sadece ekonomik dayanıklılığı artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Karadeniz bölgesinde uzun vadeli refah ve istikrara da katkı sağlayacağına dikkat çekti.

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KARŞILIKLI TİCARET HACMİ 7,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ukrayna Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksiy Sobolev, parlamentodaki onay oturumunda yaptığı konuşmada, "Ukrayna’nın Türkiye’ye yönelik ihracatı geçen yıl yüzde 23 artarak 2,7 milyar dolara yükseldi." ded.

Öte yandan 2025 yılı verilerine göre Türkiye, Ukrayna’nın ihracatında ikinci, toplam karşılıklı ticaret hacminde ise 7,9 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Sobolev, serbest ticaret anlaşmasının bu mevcut potansiyeli çok daha yukarılara taşıyacağını belirtti.

HAMMADDE İHRACATINDAN YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİME GEÇİŞ

Ukrayna Ticaret Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Taras Kachka, anlaşmanın Ukrayna sanayisi için yapısal bir dönüşüm sinyali taşıdığını söyledi. Mevcut durumda Ukrayna'nın Türkiye'ye yaptığı ihracatın yüzde 77'sini tahıl ve ayçiçek yağı gibi ham maddelerin oluşturduğunu hatırlatan Kachka, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlaşma gıda ürünleri, yem konsantreleri ve ileri düzeyde işlenmiş yağlı tohumlar gibi işlenmiş sanayi ürünlerinin önündeki gümrük duvarlarını yıkıyor. Ukrayna’da üretilen yüksek katma değerli ürünler artık gümrük vergisi ödemeden Türkiye pazarına girebilecek. Bu durum, yabancı yatırımcıların Ukrayna’da işleme sanayisine yatırım yapması için en güçlü argüman olacaktır."

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Kabul edilen anlaşma, ürün gruplarının yüzde 84'ünde gümrük vergilerinin tamamen sıfırlanmasını öngörürken, yüzde 6'lık hassas bir dilimde ise indirimli tarifeler içeren tarife kotaları uygulayacak.

Bunun yanı sıra anlaşma, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları Bölgesel Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasını da kapsıyor. Bu sayede Ukraynalı üreticiler, Türkiye'den ithal ettikleri ham madde ve bileşenleri kullanarak ürettikleri malları, AB'ye ihraç ederken "tercihli menşe" statüsünü koruyarak gümrük avantajlarından kesintisiz yararlanmaya devam edebilecekler.

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