Adana'da hasat başladı! Tarlada kilosu 150 lira
Adana'nın Kozan ilçesinde narenciyeye alternatif olarak üretilen bamyada ilk hasat başladı. Bamya tarlada kilogram fiyatı 150 TL'den alıcı buluyor.
- Üretici Ahmet Yiğenoğlu, işçiliği zor olan bamyayı 2 dönümlük alanda yetiştirdiğini belirtti.
- İşçi bulma sıkıntısı nedeniyle ekim alanını sınırlı tuttuğunu ifade etti.
- 2 dönümlük alandan günlük yaklaşık 10 kilogram bamya hasat edildiğini söyledi.
- Hasadın sonbahar aylarına kadar devam edeceği ve bu yıl tarlada kilogram fiyatının 150 TL olduğu bilgisi verildi.
- Bölgede küçük bamyaya, Mersin ve çevresinde ise iri bamyaya daha çok talep olduğu belirtildi.
- Çukurova'da narenciye dışında alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde narenciye bahçeleri arasında alternatif ürün olarak bamya yetiştirildi. İşçiliği zor olan bamyayı yetiştiren üretici Ahmet Yiğenoğlu, işçi bulmakta yaşanan sıkıntı nedeniyle ekim alanını 2 dönümle sınırlı tuttuğunu söyledi.
"ALTERNATİF ÜRÜNLER YAYGINLAŞTIRILMALI"
Hasadın sabahın ilk ışıklarıyla başladığını belirten Yiğenoğlu, "2 dönümlük alanda günlük yaklaşık 10 kilogram bamya hasat ediyoruz. Hasadımız sonbahar aylarına kadar devam edecek. Bu yıl tarlada kilogram fiyatı 150 TL. Bölgemizde küçük bamya daha çok tercih edilirken, Mersin ve çevresinde eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanıldığı için iri bamyaya talep daha fazla oluyor. İşçiliği oldukça zor. Gün doğmadan hasada başlıyoruz. Çukurova'da sadece narenciye değil, alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.