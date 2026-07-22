Beşiktaş teknik heyeti, Salah’a garanti verdi. Siyah beyazlıların teknik patronu İtaliano ile Önder Özen, dünyaca ünlü yıldızla görüşme yaptı. Mısırlı forvetin savunma yapmasına gerek kalmayacağı oyun şablonu anlatıldı.

Beşiktaş dünya futbolunu sarsacak Muhammed Salah transferinde mutlu sona yaklaşırken teknik patron Vincenzo İtaliano ve sportif direktör Önder Özen yıldız oyuncuyla çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. FaceTime üzerinden yapılan görüşmede Salah’a taktik şablon, yeni sezonda verilecek rol ve yapılacak transferler detaylıca anlatılırken; Mısırlı yıldızın ofansif oynatılacağı, savunma yapmak zorunda kalmayacağı ve enerjisini sadece hücuma saklayacağı vurgulandı. Bu projeden memnun kalan Salah, siyah beyazlı formayı giymek açısından kendi cephesinde hiçbir engel olmadığını söyledi.

Salah

MENAJERE TAVİZ YOK

Salah’ın, Suudi Arabistan ve ABD’den gelen cazip tekliflere rağmen kariyerine Türkiye’de devam etmek istemesi Beşiktaş yönetiminin elindeki en büyük koz oldu. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen menajer Rammy Abbas Issa’nın fiyatı artırarak inmemekte direnişi transferdeki tek pürüz... Beşiktaş’ın masaya koyduğu 3,6 milyon avroluk menajerlik teklifine rağmen menajerin 8,4 milyon avro gibi mantıksız bir rakamda ısrar etmesi süreci yavaşlatıyor. Yönetim ise “İlk anlaşılan rakamların dışına çıkmayacağız” diyor. Issa’nın bu hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Salah

CRİSTİANO RONALDO GİBİ GELECEK

Beşiktaş, 2018’de Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a transferinde olduğu gibi Salah’ın transferinin maliyetini üstlenecek bir sponsor bularak maliyet yükünü azaltacak. Yönetim, Salah’ı transfer ederek, kombine, bilet ve forma satışlarından büyük gelir elde etmeyi planlıyor. Öte yandan Salah’ın dünyaca ünlü Mısırlı şarkıcı Amr Diab’ın 2 Ağustos’taki konseri için İstanbul’a geleceği öğrenildi.

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