Spor Toto, bahis soruşturması kapsamında 14 bine yakın kulüp başkanı ve yöneticiye ait bahis verilerini TFF’ye gönderdi. Veriler, kozmik odada inceleniyor.

TAHİR KUM - TFF’nin Ekim 2025’te hakemlerle başlayan, daha sonra futbolcu, teknik adam, menajer, masör gibi futbol ailesinin diğer paydaşlarıyla devam eden bahis soruşturmasında en kritik noktaya gelindi. TFF, son olarak 4 Mayıs tarihinde son beş yılda profesyonel futbol liglerinde görev almış, yaklaşık 14 bin başkan ve yöneticinin isim listesini (TC kimlik numaralarıyla birlikte) Spor Toto Teşkilatı’na göndermişti. Yapılan inceleme sonrasında yöneticiler arasında bahis oynama ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen isimler Riva’ya bildirildi. TFF de çalışmalara hız verdi.

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ALTI KİŞİ İNCELİYOR

Hukuk departmanından 4 personel ile bilgi işlem bölümünden 2 kişinin görevlendirildiği ve dışarıya sızma olmaması konusunda büyük bir hassasiyetle yürütülen bu çalışmanın, ağustos ayının ilk haftasında tamamlanabileceği ifade edildi. Bahis oynayan kişilerin (başkan ve yöneticilerin) görevde bulundukları döneme denk gelip gelmediğini inceleyecek olan yetkililer, ayrıca başka branşlardaki müsabakalara oynanan bahisleri de ayıklayacak. Hukuk departmanı, çalışmaları tamamlayana kadar bu konuda TFF Başkanı ve yönetimine bilgi vermeyecek.

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ŞİKEDEN PFDK’YA SEVK

Çalışmalar bittikten sonra ağustos ayının ilk haftası itibarıyla, görev yaptığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticiler, FDT 57. madde kapsamında PFDK’ya sevk edilecek. Görevinden beş yıl önce ayrılmış olsa dahi bu kişilerle ilgili disiplin yaptırımı tavizsiz uygulanacak. Buradaki en kritik konu; kendi kulüplerinin müsabakalarına bahis oynayan (rakibin galibiyetine ya da alt/üst bahislerine oynayan) yöneticiler, ayrıca FDT’nin 56. maddesinde yer alan “Şike ve Teşvik Primi” (müsabaka sonucunu etkileme) ihlalinden de PFDK’ya sevk edilecek.

KULÜBÜ DE ETKİLEYECEK

Bu durumun tespiti, sadece kişinin kendisinin değil, kulübünün de ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalmasına sebep olacak. Eylemin ağırlığına göre kulüpler; küme düşürülme veya en az 12 puan silme gibi cezalarla yüzleşecek. Olayın üzerinden beş yıl geçmiş ve o sezonun ligi tescil edilmiş olsa bile, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 26. maddesi 4. fıkrası gereği kulüple ilgili işlem yapılıp geçmiş tescil iptal edilebilecek. TFF, son olarak 13 Şubat 2026’da doktor, malzemeci ve tercüman gibi meslek gruplarıyla ilgili disiplin sevklerini gerçekleştirmişti.

1,5 MİLYON DOLARLIK BAHİS OYNAYAN BAŞKAN!

Bahis operasyonları yapıldığı sırada ortaya atılan ancak ismi verilmeyen bir Süper Lig kulüp başkanı iddiası da bu inceleme ile aydınlanacak. Bahsi geçen ismin, önemli bir kulübü yönettiği konuşuluyor. İddia edilen meblağın 1-1,5 milyon dolar seviyesinde olduğu öne sürülüyor. Ayrıca mevcut TFF yönetiminde de geçmiş yıllarda bahis oynamış bir, iki ismin bulunduğu ciddi iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 19 yönetici de TFF tarafından PFDK’ya sevk edilecek ve bu sevk işlemi diğer başkan ve yöneticilerle eşzamanlı yapılacak.

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