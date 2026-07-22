FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) 2026 Final Etabı başlıyor. Çeyrek finalde Kanada karşısında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Normal sezonu ilk dört sırada tamamlayarak VNL finallerine yükselen Filenin Sultanları, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak kritik mücadelede alınacak sonuç, yarı finale yükselecek takımı belirleyecek.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Kanada ile karşılaşacak. Makau'da oynanacak mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Türkiye, lig etabını 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlarken, Kanada ise 5. sırada yer alarak final etabına yükseldi.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, organizasyonda üst üste 8. kez finallerde mücadele ediyor. Filenin Sultanları, Kanada engelini geçmesi halinde aynı gün oynanacak ABD - Çin eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz'da yarı finalde karşı karşıya gelecek. Türkiye, VNL tarihinde 2018'de gümüş, 2021'de bronz ve 2023'te ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye-Kanada voleybol maçı yayın bilgileri

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak VNL çeyrek final mücadelesi TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden TRT Spor ve S Sport'tan takip etmek mümkün olurken, dijital platform kullanıcıları maçı S Sport Plus üzerinden de canlı izleyebilecek.

Filenin Sultanları, VNL tarihinde Kanada ile oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kazandı. Bu sezon ilk kez VNL finallerine yükselen Kanada'nın başantrenörlüğünü ise 2017-2022 yılları arasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor.

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye-Kanada voleybol maçı yayın bilgileri

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın çeyrek final maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.

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