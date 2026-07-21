Beşiktaş sol bek için kulübü Juventus ile masada. İtaliano’nun raporuna göre hareket eden yönetim, 25 yaşındaki oyuncu için 10 milyon avro talep eden Juventus’tan indirim bekliyor. Cabal için Genoa da devrede.

Kara Kartal’da transfer odağı Salah gibi görünse de sol stoper konusunda da girişimler var. Başkan Serdal Adalı, Mısırlı yıldız konusunda menajerinin tavrından rahatsız olup topa basarken İtalya pazarından yeni bir takviye hazırlığı hız kazandı. Yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun raporuna göre çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek konusunda Juan Cabal için masada. İtalyan basınına göre kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş, Juventus'un yıldızı için masada

AYRILIKLAR YOLDA

25 yaşındaki oyuncu için Juventus kapıyı 10 milyon avrodan açtı. Genoa’nın da transfer gündeminde olan oyuncu konusunda rakamın aşağı çekilmesi bekleniyor. Siyah beyazlıların güncel piyasa değeri 7 milyon avro olan Cabal’da kararlı olduğu ve İtaliano’nun da Beşiktaş’ın başında olmasının eli güçlendirdiği belirtiliyor. Bu arada takımda Midtjylland maçı sonrasında bazı ayrılıkların da olabileceği belirtiliyor.

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