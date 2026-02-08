Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
"Bu dediklerini Allahü teala işitiyor!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Tâbiîn’den bir büyük âlim olan Rebî bin Heysem hazretleri, 68 (m. 687) senesinde vefât etmiştir.

Bir gün bir kişi, kendisine kötü söz söylemişti.

Çok üzüldü.

O kimseye;

"Bu dediklerini Allah işitiyor. Şâyet ben âhirette hesaptan kurtulup da Cennete girersem, bu sözlerinin bana hiç zararı olmaz" buyurdu.

Ve ilâve etti:

"Ama eğer Cehenneme düşersem, o zaman bu dediklerinden daha kötü biri olduğumu anlarım.”

● ● ●

Bir gün de bağında namaz kılıyordu. O esnâda biri gelip atını çaldı.

Bir kişi bunu gördü.

Ve gidip kendisine;

"Atını çaldılar" dedi.

Buyurdu ki:

"Evet gördüm."

"Niçin mâni olmadın?"

Deyince de;

"O anda daha çok sevdiğim bir zâtın huzûrundaydım" buyurdu.

● ● ●

Bu büyük velî, yıllarca yatsı abdestiyle sabah namâzını kıldı.

Yatsıdan sonra dünyâ kelâmı konuşmazdı.

Yanında kâğıt kalem bulundurur, gündüz konuştuklarını yazardı.

Akşam olunca da, bunun muhâsebesini yapar, içerisinde lüzumsuz bir "dünyâ kelâmı" olup olmadığını araştırırdı.

