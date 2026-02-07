Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

“İşte Allah korkusu budur!.."

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Tâbiîn’den bir büyük âlim olan Rebî bin Heysem hazretleri, 68 (m. 687) senesinde vefât etmiştir.

Bu zât dışarıda yürürken, haram görmemek için etrâfına bakmaz, dâima “başı önünde” yürürdü.

Bu yüzden, onu “kör” zannederdi insanlar.

Hâlbuki kör değildi.

Harama bakmıyordu.

Nitekim bir gün, Abdullah bin Mes’ûd hazretlerinin hanımı, bu zâtın geldiğini gördü.

Ve beyine dönüp;

"Senin âmâ dostun geliyor" dedi.

İbni Mes’ûd hazretleri kapıyı açınca, onu; gözleri önünde, başı yere eğik vaziyette gördü.

Ve kendisine;

"Vallâhi Peygamberimiz seni görseydi çok sevinirdi" buyurdu.

● ● ●

Bu zât, bir gün İbni Mes’ûd hazretleriyle demirciler çarşısına gitti. Orada, ateşin körüklerle alevlendiğini görüp Cehennemi hâtırladı...

Günahlarını düşündü...

Ve korkudan bayıldı!

Abdullah bin Mes’ûd hazretleri onun bu hâlini gördü.

Ve gayriihtiyârî;

“İşte Allah korkusu budur" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Efendim, insanlar neden ölmek istemezler?” diye sordular.

O da cevâben;

“Çünkü o insanlar; dünyâlarını mâmur, âhiretlerini harap ettiler. İnsan, mâmur bir yerden harap bir yere gitmek ister mi?” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Meydanlar boş kalınca teşkilat devreye sokuldu! Niğde mitingi için Ankara'dan otobüs kaldırılacak
Meydanlar boş kalınca teşkilat devreye sokuldu! Niğde mitingi için Ankara'dan otobüs kaldırılacak
Kaydet
Her yağmurda aynı acı ve keder İzmir’i yakıyor! Altyapı eksiklikleri ölüme sebep oluyor
Her yağmurda aynı acı ve keder İzmir’i yakıyor! Altyapı eksiklikleri ölüme sebep oluyor
Kaydet
Bakan Fidan, AB yetkilisi ile bir araya geldi: Mevcut engelleri ivedilikle aşmalıyız
Bakan Fidan, AB yetkilisi ile bir araya geldi: Mevcut engelleri ivedilikle aşmalıyız
Kaydet