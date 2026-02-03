Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
"Rabbimizden ne gelirse râzı olmalıyız"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Tâbiîn-i kirâmdan Muttarif bin Abdullah hazretleri, 95 (m. 713) yılında Basra’da vefât etmiştir.

Bu zâtın oğlu vefât etmişti.

Lâkin “üzüntülü” hâli yoktu.

Saçını sakalını taradı.

Güzel elbiseler giydi.

İnsanlar, böyle yapmasının sebebini sorduklarında; "Allah'tan gelene rızâ göstermeyip feryat etmemi mi bekliyordunuz? Mâdemki kuluz, Rabbimizden ne gelirse râzı olmalıyız" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâtı çekemeyenler, kendisini, zamânın vâlisi olan Ziyâd bin Ebîh'e şikâyet ettiler.

Ziyâd da emretti askerlerine;

"Derhâl onu yakalayıp huzûruma getirin!”

Hemen gidip getirdiler.

Bu defâ askerlerine;

"Siz onu tutup getirirken hâlinde herhangi bir değişiklik oldu mu?" diye sordu.

"Olmadı" dediler.

"Öyleyse o sâlih bir kimsedir, onu bırakın ve kendisinden özür dileyin!" diye emretti.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Güzel ahlâk nedir efendim?” diye sordular.

Cevâbında;

“Güzel huy, herkese yumuşak davranmaktır” buyurdu.

Ve ardından;

Hadîs-i şerifte, Peygamber Efendimiz; “Allahü teâlâ refîktir, yumuşaktır. Her işinde yumuşak huylu olanları sever” diye nakletti.

