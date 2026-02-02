"Size sert olana da yumuşak davranın!"

Mesruk bin el Celâ hazretleri, Tâbiînden olup, meşhûr fıkıh ve hadîs âlimidir.

Bu zât şöyle anlatır:

Bir Allah dostu vardı ki, kıymetini bilmiyordu insanlar.

Hattâ birini gönderip;

“Git ona söyle, insanları aldatmasın!" dediler.

Haberci gidip onun yanında durdu.

O sırada büyük zât talebesiyle sohbet ediyordu...

Sohbeti kesip;

“Bir Müslüman hakkında bilmeden ileri geri konuşmak uygun değildir" buyurdu.

Sonra onu çağırdı.

Eline bir kutu verip;

“Bunu götür, köy halkının huzûrunda aç!" dedi.

O da geri gitti.

Ve o kimselere;

"O zât kötü biri değil, bilâkis fazîletli ve âlim bir kişi. Şu kutuyu da size gönderdi" dedi.

Kutuyu açtılar.

İçinde biraz "pamuk", üzerinde bir “köz" vardı; ama köz, pamuğu yakmıyordu.

Köylüler gördüklerine şaştılar!

Özür dileyip “talebesi” oldular.

● ● ●

Bu zât, sevdiklerine;

“Kardeşlerim! Size karşı sert olana, yumuşak davranın, size zulüm yapanı affedin. Zîrâ hadîs-i şerîfte; ‘Sert olana karşı yumuşak davrananı, zulüm yapanı affedeni, kendisini aramayanı ziyâret edeni, Allahü teâlâ yüksek derecelere kavuşturacak ve Cennette köşkler ihsân edecektir’ buyuruldu” diye nakletti.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...