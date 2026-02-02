Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Size sert olana da yumuşak davranın!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Mesruk bin el Celâ hazretleri, Tâbiînden olup, meşhûr fıkıh ve hadîs âlimidir.

Bu zât şöyle anlatır:

Bir Allah dostu vardı ki, kıymetini bilmiyordu insanlar.

Hattâ birini gönderip;

“Git ona söyle, insanları aldatmasın!" dediler.

Haberci gidip onun yanında durdu.

O sırada büyük zât talebesiyle sohbet ediyordu...

Sohbeti kesip;

“Bir Müslüman hakkında bilmeden ileri geri konuşmak uygun değildir" buyurdu.

Sonra onu çağırdı.

Eline bir kutu verip;

“Bunu götür, köy halkının huzûrunda aç!" dedi.

O da geri gitti.

Ve o kimselere;

"O zât kötü biri değil, bilâkis fazîletli ve âlim bir kişi. Şu kutuyu da size gönderdi" dedi.

Kutuyu açtılar.

İçinde biraz "pamuk", üzerinde bir “köz" vardı; ama köz, pamuğu yakmıyordu.

Köylüler gördüklerine şaştılar!

Özür dileyip “talebesi” oldular.

● ● ●

Bu zât, sevdiklerine;

“Kardeşlerim! Size karşı sert olana, yumuşak davranın, size zulüm yapanı affedin. Zîrâ hadîs-i şerîfte; ‘Sert olana karşı yumuşak davrananı, zulüm yapanı affedeni, kendisini aramayanı ziyâret edeni, Allahü teâlâ yüksek derecelere kavuşturacak ve Cennette köşkler ihsân edecektir’ buyuruldu” diye nakletti.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Tatar göçünün acı dolu hikâyeleri
Tatar göçünün acı dolu hikâyeleri
Kaydet
Beşiktaş'tan transfer taarruzu: Teklifler yenilenecek
Beşiktaş'tan transfer taarruzu: Teklifler yenilenecek
Kaydet
Fenerbahçe'de baş döndüren transfer hareketliliği: Bombalar yakın!
Fenerbahçe'de baş döndüren transfer hareketliliği: Bombalar yakın!
Kaydet