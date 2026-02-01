Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

“Seni, Allah yoluna hibe ettim!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Mesruk bin el Celâ hazretleri, Tâbiînden meşhûr fıkıh ve hadîs âlimidir.

O şöyle anlatıyor:

Büyüklerden biri, gençliğinde anne babasına; "Beni Allahü teâlâya hibe edin. Gidip Onun dînini öğrenip döneyim!" dedi.

Onlar da memnun olup;

"Var git, ilim öğren!" dediler.

O gün sabah çıktı evden...

Gece vakti dönüp çaldı kapıyı...

Babası seslendi içerden:

"Kimsiniz?"

Çocuk dedi ki:

“Benim, oğlunuz."

Babası;

“Ben, oğlumu Allah yoluna hibe etmiştim, geri almam!" dedi.

Ve açmadı kapıyı.

O da geri dönüp gitti.

Ve bütün ilimleri öğrenip, büyük bir âlim olarak geri döndü...

● ● ●

Bir gün bâzı gençler geldi.

Ve bu büyük velîye;

“Efendim, insanlığa hizmet düşüncesi ile çalışarak faydalı bilgiler ve eserler bırakmış olanlar, bu hizmetlerinin faydasını görürler mi?” diye sordular.

Büyük velî dinledi.

Ve cevap verip;

“Evet, böyle kimseler başka dînden olsalar bile, ömürlerinin sonlarında Hak teâlânın hidâyetine kavuşmaları kuvvetle umulur. Eskiden Müslümanlar, böyle insanlar için ‘gizli din tutar’ derlerdi” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Kargo dolandırıcıları yine işbaşında! Adresiniz hatalı tuzağına dikkat!
Kargo dolandırıcıları yine işbaşında! Adresiniz hatalı tuzağına dikkat!
Kaydet
Akıllı saat ile su altında iletişim
Akıllı saat ile su altında iletişim
Kaydet
Yapay zekâ işsiz bırakıyor
Yapay zekâ işsiz bırakıyor
Kaydet