“Seni, Allah yoluna hibe ettim!"

Mesruk bin el Celâ hazretleri, Tâbiînden meşhûr fıkıh ve hadîs âlimidir.

O şöyle anlatıyor:

Büyüklerden biri, gençliğinde anne babasına; "Beni Allahü teâlâya hibe edin. Gidip Onun dînini öğrenip döneyim!" dedi.

Onlar da memnun olup;

"Var git, ilim öğren!" dediler.

O gün sabah çıktı evden...

Gece vakti dönüp çaldı kapıyı...

Babası seslendi içerden:

"Kimsiniz?"

Çocuk dedi ki:

“Benim, oğlunuz."

Babası;

“Ben, oğlumu Allah yoluna hibe etmiştim, geri almam!" dedi.

Ve açmadı kapıyı.

O da geri dönüp gitti.

Ve bütün ilimleri öğrenip, büyük bir âlim olarak geri döndü...

● ● ●

Bir gün bâzı gençler geldi.

Ve bu büyük velîye;

“Efendim, insanlığa hizmet düşüncesi ile çalışarak faydalı bilgiler ve eserler bırakmış olanlar, bu hizmetlerinin faydasını görürler mi?” diye sordular.

Büyük velî dinledi.

Ve cevap verip;

“Evet, böyle kimseler başka dînden olsalar bile, ömürlerinin sonlarında Hak teâlânın hidâyetine kavuşmaları kuvvetle umulur. Eskiden Müslümanlar, böyle insanlar için ‘gizli din tutar’ derlerdi” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...