"Hangi duâ kabul olur?"

Fudayl bin İyâd hazretleri, bir gün;
"Müminin arkasından yapılan duâ kabul olur, hattâ onun için ne duâ ettiyse, aynı şeylere kendisi de kavuşur" buyurdu.
Dinleyenler;
"Nasıl?" diye sordular
Buyurdu ki:
"Meselâ birine gıyâbında, duâ etseniz, bir melek de size; (Sen bu kardeşin için ne istediysen, o şeyleri Hak teâlâ sana da versin) diye duâ eder. Melek günahsız olduğu için, duâsı kabul olur.”
● ● ●
Bu zât, bir gün de Mira Dağı'nda bulunuyordu.
Yanında sevdikleri de vardı.
Bir ara onlara;
"Allah dostu bir velî zât, şu dağa, (sallan!) diye seslense, dağ o an sallanır" buyurdu.
O, sözünü bitirdi.
Dağ sallanmaya başladı.
Ordakiler korktular!
Hazret-i Fudayl;
“Korkmayın, şimdi durur" buyurdu.
Sallanma durdu.
● ● ●
Bir gün de sohbetinde;
“Yapılacak en mühim iş, îmânını Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi düzeltmektir” buyurdu.
Sordular ki:
“Sonra ne mühimdir efendim?”
Cevâbında;
“Îmândan sonra en mühim emir, beş vakit namazdır. Beş vakit namaz kılmak, her Müslümana farz-ı ayndır ve kılmamak büyük günahtır” buyurdu.