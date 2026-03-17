"Hangi duâ kabul olur?"

Fudayl bin İyâd hazretleri, bir gün;

"Müminin arkasından yapılan duâ kabul olur, hattâ onun için ne duâ ettiyse, aynı şeylere kendisi de kavuşur" buyurdu.

Dinleyenler;

"Nasıl?" diye sordular

Buyurdu ki:

"Meselâ birine gıyâbında, duâ etseniz, bir melek de size; (Sen bu kardeşin için ne istediysen, o şeyleri Hak teâlâ sana da versin) diye duâ eder. Melek günahsız olduğu için, duâsı kabul olur.”

● ● ●

Bu zât, bir gün de Mira Dağı'nda bulunuyordu.

Yanında sevdikleri de vardı.

Bir ara onlara;

"Allah dostu bir velî zât, şu dağa, (sallan!) diye seslense, dağ o an sallanır" buyurdu.

O, sözünü bitirdi.

Dağ sallanmaya başladı.

Ordakiler korktular!

Hazret-i Fudayl;

“Korkmayın, şimdi durur" buyurdu.

Sallanma durdu.

● ● ●

Bir gün de sohbetinde;

“Yapılacak en mühim iş, îmânını Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi düzeltmektir” buyurdu.

Sordular ki:

“Sonra ne mühimdir efendim?”

Cevâbında;

“Îmândan sonra en mühim emir, beş vakit namazdır. Beş vakit namaz kılmak, her Müslümana farz-ı ayndır ve kılmamak büyük günahtır” buyurdu.

