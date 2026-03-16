"Şimdi gülünecek vakit midir efendim?"

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti.

Bu zâtın bir oğlu vardı.

Ne zaman Kur’ân-ı kerîmi dinlese, “âhiret korkusundan” bayılır, düşerdi!

Bir gün babasının yanına bir hâfız geldi.

Sesi çok güzeldi.

Ona oğlunu gösterip;

"Şu oğluma güzel sesinle Kur’ân-ı kerîm oku. Ama Zilzâl ve Kâri'a sûrelerini okuma sakın!" buyurdu.

Hâfız merak etti ve “Niçin?” diye sordu.

Hazret-i Fudayl;

"Çünkü azap âyetlerini dinlemeye tâkat getiremez ve güç yetiremez. Cehennem korkusundan bayılır, hattâ ölebilir!" buyurdu.

Hâfız durumu anladı...

"Peki efendim" dedi.

Ve gidip Kur’ân-ı kerîm okumaya başladı çocuğa. Ama unutup “Kâri'a” sûresini de okudu...

Dördüncü âyetini okuyunca, çocuk "Allah!” deyip düştü...

Baktılar, ölmüştü!

Babasına söylediler.

Fakat mübârek zât üzülecek yerde gayriihtiyâri tebessüm etti. Kendisine;

"Bu zaman gülünecek vakit midir efendim?" dediler.

Onlara cevâben;

"Resûlullaha uydum" buyurdu.

"Nasıl?" dediler.

"Resûlullah’ın da oğlu vefât etmişti... Efendimize yapılan, bana da yapıldı. Onu düşünerek sevinip güldüm" dedi.

