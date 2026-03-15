Öfkesini yenen kahramandır!

Bir gün Fudayl bin İyâd hazretlerinin huzûruna sevdiği bir kimse geldi ve;

"Efendim! İyi bir Müslüman nasıl olur” diye sordu.

Hazret-i Fudayl;

"İyi bir Müslüman; hiç kimseyi gıybet etmez, kimseye sû-i zanda bulunmaz, kimseyi kötü bilmez ve hiç kimseyle alay etmez" buyurdu.

O kimse sordu:

"Başka efendim?"

Buyurdu ki:

"İyi Müslüman; kimseye yük olmaz, herkesin yükünü çeker. Kendini beğenmez, kendini hiç kimseden üstün görmez, tevâzuyu elden bırakmaz.”

Adam sordu yine:

"Ya namaz efendim?"

Büyük velî;

"O zâten belli, Müslüman elbette beş vaktini kılar. Ayrıca Ehl-i sünnet âlimlerini, evliyâ zâtları çok sever. Îmân ve ibâdet bilgilerini onlardan öğrenip buna göre amel eder" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bir genç;

“Bana nasîhat eder misiniz efendim” diye ricâ etti.

Büyük zât ona;

“Kızarsan, öfkeni yen! Zîrâ hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz; ‘Kuvvetli olmak, başkalarını yenmek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmektir’ buyurdu” diye cevap verdi.

