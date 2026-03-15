Öfkesini yenen kahramandır!

Bir gün Fudayl bin İyâd hazretlerinin huzûruna sevdiği bir kimse geldi ve;
"Efendim! İyi bir Müslüman nasıl olur” diye sordu.
Hazret-i Fudayl;
"İyi bir Müslüman; hiç kimseyi gıybet etmez, kimseye sû-i zanda bulunmaz, kimseyi kötü bilmez ve hiç kimseyle alay etmez" buyurdu.
O kimse sordu:
"Başka efendim?"
Buyurdu ki:
"İyi Müslüman; kimseye yük olmaz, herkesin yükünü çeker. Kendini beğenmez, kendini hiç kimseden üstün görmez, tevâzuyu elden bırakmaz.”
Adam sordu yine:
"Ya namaz efendim?"
Büyük velî;
"O zâten belli, Müslüman elbette beş vaktini kılar. Ayrıca Ehl-i sünnet âlimlerini, evliyâ zâtları çok sever. Îmân ve ibâdet bilgilerini onlardan öğrenip buna göre amel eder" buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bir genç;
“Bana nasîhat eder misiniz efendim” diye ricâ etti.
Büyük zât ona;
“Kızarsan, öfkeni yen! Zîrâ hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz; ‘Kuvvetli olmak, başkalarını yenmek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmektir’ buyurdu” diye cevap verdi.