"Ben hakkımı helâl ettim evlâdım!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan
Ebül Hasen Büşencî hazretleri, Horasan'da yetişen evliyânın büyüklerindendir.

Bu zât bir gün yolda yürürken, gencin biri gelip, ensesine bir tokat vurdu ve gitti!

Halk bunu gördü.

"Sen ne yaptın? O zât evliyânın büyüklerinden Ebül-Hasen Büşencîdir" dediler.

Genç bunları duydu.

Ve çok üzüldü!

Hemen geri dönüp o mübarek zatın yanına geldi.

Çok özür diledi.

Ve affını istedi.

Ebül Hasen hazretleri, o gence; "Sen rahat ol evlâdım! Ben hakkımı helâl ettim. Ama bu hakâret ve bu tokat sizden gelmedi" buyurdu.

Genç suâl etti:

"Kimden geldi?"

"Allahü teâlâdan geldi. Demek; bir kabâhatimiz var ki, bu hâl geldi başımıza" buyurdu.

istiğfâr ederek,

yoluna devâm etti.

***

Bu zât bir sohbetinde;

“İbâdet yapanların kendilerini beğenmeleri, fâsıkların günahlarından daha kötüdür” buyurdu.

Ve şunu anlattı:

Bir velî, câmide îtikâf yapıyordu.

Sonra birden çıkıp gitti.

“Niçin çıktınız?” dediler.

“Hâfızların, kendilerini beğendiklerini görüp, onlardan kaçtım” buyurdu.

