"Nefsine sultân ol!.."

Hârun Reşid, bir gün Fudayl bin İyâd hazretlerine geldi.

Ve nasîhat istedi.

Hazret-i Fudayl;

"Ey Hârun! Sen şimdi Sultânsın. Ama asıl sultânlık; nefsine hâkim olup bir günah işlememektir" buyurdu.

Ve devâm etti:

Ey Hârun! Hazret-i Abbâs, bir gün Resûl-i ekrem Efendimize gelerek "Beni bir kavim üzerine emîr yap!" diye arz etti.

Efendimiz cevâben;

"Ey Amcam! Seni, nefsinin üzerine emîr yaptım. Bir kavme başkan olmak, pişmânlıktır” buyurdu.

Hârun Reşid;

"Yine söyle" dedi.

Büyük velî;

"Sultânlık büyük vebâldir" buyurdu.

Ve şunu anlattı:

Ömer bin Abdülazîz hazretleri Sultân olduğu zaman, o devrin âlimlerinden Sâlim bin Abdullah hazretlerine mektup yazdı.

O mektupta;

“Çok ağır bir yükün altına girdim. altından kalkabilmem için bana ne tavsiye edersin?” diye sordu.

O, mektubu okudu...

Ve cevap olarak;

“Bunun için, halkından yaşlı kimseleri baban, gençleri kardeşin, çocukları evlâdın, kadınları anan, kızları da bacın bil. Sen bu yakınlarına nasıl davranıyorsan, tebaana da öyle davran. Yoksa âhirette azaptan kurtulamazsın!” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...