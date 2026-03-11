En kıymetli sermaye ömürdür...

Büyük velîlerden Fudayl bin İyâd hazretleri, bir gence;

"Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir" buyurdu.

Delikanlı sordu:

"Ne yapayım efendim?"

Büyük zât;

"Dînini öğren, öğrendiklerinle amel et, hesap günü gelmeden kendini hesâba çek!" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“Haramlardan kaçınmak, iki türlüdür. Birincisi, Allahü teâlânın hakkı olan günahlardan kaçınmaktır. İkinci mısmı, kulların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır” buyurdu.

Dinleyenler;

“Hangisi daha mühim?” dediklerinde;

“İkinci kısmı daha mühimdir. Zîrâ Hak teâlâ hiçbir şeye muhtâç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise pekçok şeye muhtâç oldukları gibi cimridirler” buyurdu

● ● ●

Bir gün de bir sevdiğine;

“Evlâdım! İnsanların kaybettiğini bulmaya çalış!” buyurdu.

Delikanlı sordu:

“O nedir ki, efendim?”

Cevâbında;

“Sevgi ve muhabbettir. Sertlikle bir yere varılamaz. Sert insan; yalnız adamdır ve yalnız kalmaya mahkûmdur” buyurdu.

