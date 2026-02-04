Tâbiîn-i kirâmdan Muttarif bin Abdullah hazretleri, 95 (m. 713) yılında Basra’da vefât etmiştir.

Biri bu zâtı yalancılıkla suçladı.

Mübârek zât, kalbinden;

"Yâ Rabbî! Bunun cezâsını ver" diye duâ etti.

Adam birden fenâlaştı!

Sonra da yere düştü...

Koştular, ama ölmüştü!

Kadı, bu zâtı çağırıp;

“Sen adam öldürmüşsün!" dedi kendisine.

O ise cevâben;

"Hayır, ben sâdece duâ ettim. Hak teâlâ duâmı kabûl etti" diye cevap verdi.

● ● ●

Bu büyük zât, Allah korkusundan ve âhirette hesap verme endîşesinden "toprak" olmayı arzu ederdi!

Sohbetlerinde;

"Rabbim bana, Cennet veyâ Cehenneme girmekle, toprak olmak arasında tercîh hakkı verseydi, toprak olmayı tercîh ederdim!" buyururdu

● ● ●

Bu zât Allahü teâlâya daha sağlıklı ibâdet yapabilmek ve Onun kullarına daha iyi hizmet edebilmek için geceleri ibâdet yapmazdı.

Erkenden yatardı.

Uykusunu alırdı.

İnsanlar merak edip bunun hikmetini sorduklarında;

"Geceyi uyuyarak geçirip sabahleyin Rabbime karşı ‘mahcup’ ve ‘pişmân’ olarak kalkmayı; bütün geceyi ibâdetle geçirip de sabaha ‘kendimi beğenmiş’ olarak çıkmaktan daha çok severim" derdi.

