Tâbiîn-i kirâm’dan Muttarif bin Abdullah hazretleri, 95 (m. 713) yılında Basra’da vefât etmiştir.

Bu zât bir gün Efendimizin hadîs-i şerîflerini naklederek bir şey anlatıyordu.

Cemaatten biri;

"Bize yalnız Kur'ândan söyle!" deyiverdi.

Mübârek üzüldü!

Velâkin kızmadı.

O kişiye dönüp;

"Biz de zâten kendisine vahiy gelen ve murâd-ı ilâhîye tam vâkıf olan Hazret-i Peygamberin sözlerini naklederek Kur’ân-ı kerîmden bahsediyoruz" buyurdu.

● ● ●

Bu büyük zât, Arafat'ta vakfeye durmuştu.

Ellerini kaldırıp;

"Yâ Rabbî! Bu kullarının duâlarını, benim günahlarım sebebiyle reddetme, kabûl et" diye yalvardı.

Sonra ağladı!

Gözyaşı döktü.

Hâlbuki o insanlar, bilhassa “onu vesîle ederek” duâ ederlerdi.

● ● ●

Yine bir cumâ günü, kuşlar tatlı tatlı cıvıldaşıyarlardı.

Yanındakilere;

“Bu kuşlar ne diyor?" diye sordu.

"Bilmiyoruz" dediler.

Bunun üzerine;

"Bu kuşlar ‘Duâların ve tövbelerin kabûl olunduğu bu mübârek güne selâm olsun!’ diyorlar" buyurdu.

