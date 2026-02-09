Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
"Kendine nasîhat eden yine kendin ol!.."

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Tâbiîn’den bir büyük âlim olan Rebî bin Heysem hazretleri, 68 (m. 687) senesinde vefât etmiştir.

Bâzan içinden;

"Ey Rebî! Dağlar ve yeryüzü, müthiş bir sarsıntıyla sarsılıp parça parça dağılarak kıyâmet koptuğu zaman senin hâlin nice olur?" derdi.

Ardından uzun uzun ve hıçkırarak ağlardı.

Bir gün ona sordular:

"Nasıl sabahladın?”

Cevâben;

"Günahkâr bir hâlde sabahladım. Rabbimin bağışlamasını ümit ediyor, ecelimi bekliyorum" buyurdu.

● ● ●

Rebî hazretleri; evinde kendi kazdığı bir mezarda yatıp uyurdu.

Günahlarını düşünür, bin pişmânlık içinde;

"Yâ Rabbî! Beni dünyâya gönder, sana iyi ameller yapayım" meâlindeki âyet-i kerîmeyi okurdu.

Sonra ağlardı!

Kendi kendine;

"Ey Rebî! Geri dönemeyeceğin o gün gelmeden önce Rabbine ibâdet eyle" derdi.

● ● ●

Bu büyük zât bir arkadaşına yazdığı mektupta;

"Ey kardeşim! Kendine nasîhat eden yine kendin ol. Bir kusûrun olduğu zaman, başkalarının uyarmalarını bekleme… Bu, güzel bir haslettir; ama artık kalmadı" diye yazdı.

