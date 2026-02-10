Tâbiîn’den hadîs ve fıkıh âlimi olan Süleymân bin Mihrân hazretleri, 148 (m. 765) de vefât etti.

Bu zât, uykudan uyandığında su bulup abdest alması gecikecekse, teyemmüm ederdi.

Kendisine;

"Az bir zaman için teyemmüm etmenizin sebebi nedir?" dediler.

Cevâbında;

"Abdestsiz ölmekten korkuyorum! Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil" buyurdu.

● ● ●

İmâm-ı Âzam hazretleri, bu zâta; "Allahü teâlâ, bir kulun gözlerinden görme hâssasını alırsa ona karşılığını verir, sana ne verdi?" diye sordu.

Cevâbında;

"Görmek istemediğim kimseleri görmekten beni kurtardı" buyurdu.

● ● ●

Bu zât, bir gence;

“Haram, ateş gibidir evlâdım. Rabbimiz, hiç yoktan yaratıp bunca nîmetleri vermişken, bir kul Ona karşı nasıl günah işleyebilir?” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“Bir müminin güzelliği nasıl ölçülür, biliyor musunuz?” diye sordu.

“Bilmiyoruz” dediler.

Bunun üzerine;

“Müminin güzelliği, ne namâz kılması, ne de oruç tutmasıyle belli olmaz. Kimsenin kalbini kırmamasıyla anlaşılır” buyurdu.

