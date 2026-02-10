Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Türkiye Gazetesi
“Haram, ateş gibidir evlâdım!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan
Tâbiîn’den hadîs ve fıkıh âlimi olan Süleymân bin Mihrân hazretleri, 148 (m. 765) de vefât etti.

Bu zât, uykudan uyandığında su bulup abdest alması gecikecekse, teyemmüm ederdi.

Kendisine;

"Az bir zaman için teyemmüm etmenizin sebebi nedir?" dediler.

Cevâbında;

"Abdestsiz ölmekten korkuyorum! Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil" buyurdu.

● ● ●

İmâm-ı Âzam hazretleri, bu zâta; "Allahü teâlâ, bir kulun gözlerinden görme hâssasını alırsa ona karşılığını verir, sana ne verdi?" diye sordu.

Cevâbında;

"Görmek istemediğim kimseleri görmekten beni kurtardı" buyurdu.

● ● ●

Bu zât, bir gence;

“Haram, ateş gibidir evlâdım. Rabbimiz, hiç yoktan yaratıp bunca nîmetleri vermişken, bir kul Ona karşı nasıl günah işleyebilir?” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“Bir müminin güzelliği nasıl ölçülür, biliyor musunuz?” diye sordu.

“Bilmiyoruz” dediler.

Bunun üzerine;

“Müminin güzelliği, ne namâz kılması, ne de oruç tutmasıyle belli olmaz. Kimsenin kalbini kırmamasıyla anlaşılır” buyurdu.

