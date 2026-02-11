Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Sertlik, hiçbir yerde geçer akçe değildir!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Tâbiîn’den hadîs ve fıkıh âlimi Süleymân bin Mihrân hazretleri, 148 (m. 765)’de vefât etti.

Bu zât bir gün bir gence;

“Güzel ahlâkın en güzeli nedir, bilir misin?” diye sordu.

Delikanlı arz etti ki:

"Bilmiyorum efendim."

Büyük zât;

"İnsanlara yumuşak davranmaktır. Sertlik, ne ailede, ne iş yerinde, ne de devlette geçer akçe değildir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

"Müminin alâmetlerinden biri nedir?” diye sordu.

"Bilmiyoruz efendim" dediler.

Büyük zât;

"Mümin; verdiği zaman sevinen, günah işlediği zaman üzülen kimsedir" buyurdu.

● ● ●

Bir sohbetinde de;

“Kardeşlerim! Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri unutun. İki şey de var ki, onları hiç unutmayın” buyurdu.

Dediler ki:

“Onlar nedir?”

Cevâbında;

“Allahü teâlânın, sizi her an, her yerde gördüğünü ve ölümü unutmayın” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Alzaymır derdi tiyatro sahnesinde
Alzaymır derdi tiyatro sahnesinde
Kaydet
Muñoz’un Göbeklitepe fotoğrafları Almanya’da
Muñoz’un Göbeklitepe fotoğrafları Almanya’da
Kaydet
Galatasaray'da Cenk Ergün rahatsızlığı
Galatasaray'da Cenk Ergün rahatsızlığı
Kaydet