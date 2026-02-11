"Sertlik, hiçbir yerde geçer akçe değildir!"

Tâbiîn’den hadîs ve fıkıh âlimi Süleymân bin Mihrân hazretleri, 148 (m. 765)’de vefât etti.

Bu zât bir gün bir gence;

“Güzel ahlâkın en güzeli nedir, bilir misin?” diye sordu.

Delikanlı arz etti ki:

"Bilmiyorum efendim."

Büyük zât;

"İnsanlara yumuşak davranmaktır. Sertlik, ne ailede, ne iş yerinde, ne de devlette geçer akçe değildir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

"Müminin alâmetlerinden biri nedir?” diye sordu.

"Bilmiyoruz efendim" dediler.

Büyük zât;

"Mümin; verdiği zaman sevinen, günah işlediği zaman üzülen kimsedir" buyurdu.

● ● ●

Bir sohbetinde de;

“Kardeşlerim! Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri unutun. İki şey de var ki, onları hiç unutmayın” buyurdu.

Dediler ki:

“Onlar nedir?”

Cevâbında;

“Allahü teâlânın, sizi her an, her yerde gördüğünü ve ölümü unutmayın” buyurdu.

