Ahireti düşünerek hep ağlayan zat!..

Abdüllatif Uyan
Tâbiîn-i kirâmdan Âmir bin Abdullah hazretleri bir cenâze görseydi kendinden geçer ve âhiretteki hâlini düşünürdü.

Şöyle ki;

“Ölüm meleği rûhumu güç mü alır, kolay mı? Kabre girdiğimde mezarım vücûdumu sıkıp da kemiklerimi birbirine geçirir mi? Suâl meleklerine nasıl cevap veririm? Amel defterim sağımdan mı verilir, yoksa solumdan mı?”

Hep bunları düşünüp kendinden geçer ve ağlayıp yaş akardı gözlerinden!

● ● ●

Sohbetlerinde;

“Kardeşlerim! Dışı, içine uymayan birini görmek isterseniz bana bakın” buyururdu.

Sevdikleri, ona;

“Niçin böyle söylüyorsun efendim?” derlerdi.

Onlara cevâben;

“Çünkü yüz kadar iyi huy biliyorum. Onlardan birini bile kendimde göremiyorum. Kötü huyları sayıyorum. Hepsinin kendimde olduğunu görüyorum” derdi.

● ● ●

Bir gün de dostlarına;

“Uygunsuz bir sözü terk etmek; nefse, bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Uzun yaz günlerinde oruç tutmak, gıybet konusunda dili tutmaktan daha kolaydır” buyurdu.

