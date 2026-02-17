Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
"İyilerle berâber olan kurtulur!”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Tâbiîn-i kirâm’dan Âmir bin Abdullah hazretleri, Eshâb-ı kirâmdan Zübeyr bin Avvam hazretlerinin torunudur.

Bir gün bu büyük zâta;

"Efendim, bir mübârek geceyi ihyâ etmek için sabaha kadar ibâdet etmek gerekir mi?" diye sordular.

Cevâbında;

"Hayır, bir saat kadar ihyâ etmek, bütün geceyi ihyâ etmek olur" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

"İbâdetlerin en mühimi nedir efendim?" diye sordular.

Cevâbında;

"En mühim ibâdet; bütün ibâdetleri kendinde toplayan ve insanı Allahü teâlâya en çok yaklaştıran namazdır" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de buyurdu ki:

“Namâzı doğru kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin şeyler yapmaktan korunmuş olur. Âyet-i kerîmede meâlen (Doğru kılınan namaz, insanı kötülüklerden herhâlde uzaklaştırır) buyuruldu.”

● ● ●

Biri de bu zâta gelerek;

“Âhirette kurtulmak için ne yapmalıyım efendim?” diye sordu.

Büyük velî, ona;

“Tek şey yap!” buyurdu.

“O nedir ki efendim?” deyince de;

“Kurtulanlarla berâber ol. İyilerle berâber olursan, âhirette kurtulursun” buyurdu.

