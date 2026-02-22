"Kendisini beğenmek, felakettir!"

Tâbiîn’in büyüklerinden Atâ bin Ebî Rebah hazretleri, 114 (m. 732) senesinde vefât etti.

Bir gün sohbetinde;

"Bir kimse ibâdetlerini kusurlu görünce, bunların kıymeti artar. Böylece kabûl edilmeye lâyık olurlar. Siz de iyiliklerinizi kusurlu görmeye çalışınız" buyurdu.

Dinleyenler;

"Ama bu çok zor efendim" dediler.

Cevâbında;

"Evet zor, ama kendini beğenmek felakettir. Allahü teâlâ hepimizi bu felaketten korusun" buyurdu.

Bir gün halîfe Abdülmelik, Atâ bin Ebî Rebah hazretlerini ziyârete geldi.

Ve nasîhat istedi.

Atâ hazretleri;

"Ey halîfe! Eshâb-ı kirâmın evlâdına iyi muâmele et, onları incitme. Emrin altında bulunanların haklarını gözet, ihtiyaçlarını gider. Kapını kilitleyip onları dışarıda bırakma!" buyurdu.

Halîfe;

"Efendim, hep başkasının ihtiyâcından söz ettiniz, sizin hiç ihtiyâcınız yok mudur?" diye sordu.

Büyük velî;

"Ben ihtiyâcımı, Allahü teâlâya arz eder, Ondan isterim" buyurdu.

Halîfe duygulanıp;

"Zâten sizi böyle yücelten de işte bu hâlinizdir" dedi.

