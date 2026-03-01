Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında aralarında bir milletvekilinin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Son dönemde ülkede art arda yaşanan hava aracı kazaları dikkat çekerken, son yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenya'nın Rift Vadisi bölgesindeki Nandi ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında, aralarında bir milletvekilinin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin, olumsuz hava koşullarının ardından havalanmaya çalıştığı sırada düştüğü bildirildi.

Kenya'da helikopter kazası! Aralarında bir milletvekili de vardı

Kenya Sivil Havacılık Kurumu (KCAA), olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, son dönemde ülkede art arda yaşanan hava aracı kazalarına dikkat çekerken, bu son olayın nedeninin teknik incelemenin ardından netleşeceğini belirtti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, X'teki sosyal medya hesabından, hayatını kaybeden milletvekili için taziye mesajı paylaştı. Diğer yolcuların kimlikleri ise henüz açıklanmadı.

