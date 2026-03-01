Dışişleri’nden ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, “Son gelişmeler yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği yakından takip edilmekte. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7/24 açık" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sürerken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Son gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Keçeli “Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür” dedi.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den 'İran' açıklaması: Acil durum hatları 7/24 açık

"ACİL DURUM HATLARI 7/24 AÇIK"

Keçeli’nin paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

Son gelişmeler, yurt dışındaki vatandaşlarımızın güvenliği bakımından da yakından takip edilmektedir. Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir. Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

“KÜRESEL İSTİKRARI RİSKE ATACAK”

Saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada saldırılarının küresel istikrarı riske atacak nitelikte olduğu belirtilerek, şöyle denilmişti:

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir. Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır. İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

