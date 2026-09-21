2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında sınav sürecine katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. 25. Dönem PMYO için 2 bin 560 erkek, 630 kadın ve şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında 60 aday olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Peki PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak, 25. Dönem PMYO mülakat sonuçları belli oldu mu?

Kaydet a- | +A

Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek ve eğitim sürecini başarıyla tamamladıktan sonra polis memuru olarak görev yapmak isteyen adayların 2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sürecindeki bekleyişi devam ediyor. Peki, PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak, 25. Dönem PMYO mülakat sonuçları belli oldu mu?

PMYO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı PMYO duyurusunda başvuru ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin bilgiler paylaşılırken, sınav takviminin ayrıca ilan edileceği bildirilmişti. Ağustos ayında ise 25. Dönem PMYO sınavlarına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezlerine ilişkin duyurular yayımlandı.

PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? 25. Dönem PMYO mülakat sınav sonuçları gündemde!

2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları için resmi bir açıklama tarihi henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz sene 2025 yılı 24. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları ise 9 Eylül 2025 tarihinde açıklanmıştı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala